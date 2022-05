Angie Belén triunfa en Perú, ganó corona internacional

No cabe duda que Tlaxcala se distingue por sus mujeres hermosas, esta vez la joven Angie Belén Cote, originaria de Tlaxcala capital, puso en alto el nombre de la entidad en Perú, donde representó a México en el certamen internacional Miss Pacific Universe 2022, siendo ella la ganadora de tan importante concurso de belleza.

Para la etapa final de pasarela portó un traje típico de acuerdo a las tradiciones tanto de Tlaxcala como de México; el traje está hecho a base de lentejuelas, canutillos, brillos y sobre todo lo más emblemático, que son las plumas de gallo y de faisán, que representan el carnaval de diferentes estados, ya que en la mayoría de los trajes estos colores representan la alegría y pasión con la que se viven dichas fiestas.

Angie tiene 19 años de edad, su estatura es de un metro con 65 centímetros, y con orgullo presentó en El Sol de Tlaxcala el traje típico que llevó a Perú.

¿Cómo te describes?

“Soy una mujer fuerte, capaz de lograr cualquiera cosa y saber enfrentar obstáculos”

¿Cómo te sientes de representar a Tlaxcala y a México?

Me siento muy orgullosa de representar a todo mi país y llevar un poco de cultura a otros países para que conozcan lo hermoso que es México.

¿Tuviste desconfianza de ti en algun momento estando en Perú?

“En todo momento tuve muy presente lo que soy y todo lo que puedo llegar a lograr si me lo propongo, y me esfuerzo en algo que de verdad deseo”.

Hoy tienes el orgullo de decir que eres tlaxcalteca y que representas a México en uno de los certámenes más importantes en el mundo, ¿está en tu lista de trabajo ir a otros estados y ayudar a empoderar a más mujeres?

“Claro, me encantaría visitar otros estados para contar mi experiencia, dar consejos, recomendaciones y sobre todo inspirar a más mujeres que tiene el deseo de participar en un certamen como estos.

¿Cómo fue tu preparación antes de viajar a Perú?

“Estuve en clases de pasarela, dicción, maquillaje, inglés, y estuve preparándome físicamente con mucho ejercicio, así como también mentalmente con una psicóloga”.

¿Cuál fue el primer pensamiento que se te vino a la mente cuando escuchaste que tú eras la ganadora?

“Lo primero que pensé, fue ‘¡lo logré!’, pues logre cumplir una meta en mi vida, fue una emoción inexplicable”.

¿Qué te ha dicho tu familia?

“La verdad, toda mi familia está muy orgullosa de mí por todo que he logrado, siempre me han apoyado y dicho que si no voy por todo para qué voy, y es lo que hice, fui por todo y lo logré”.

¿Cuáles son los siguientes pasos, una vez que has sido elegida?

“Seguir preparándome, retomando mis clases, ya que es algo que de verdad me gusta y lo disfruto, pues la preparación es la clave del éxito para cualquier cosa”.

¿Cuál fue la prueba más dura del certamen ?

La prueba más dura fue a adaptarme a un ambiente completamente diferente al que estoy acostumbrada, en otro país, con personas que no conozco y a una comida completamente diferente.

¿Qué es lo mejor de la experiencia?

“Conocer gente nueva y la cultura de sus países, sobre todo compartir un poco de México, aprender cosas nuevas, disfrutar cada momento de esta experiencia”.

¿Y lo peor?

“Yo creo que no hubo algo peor, ya que todo nos sirve para aprender y superar nuevos obstáculos”.

¿Siempre quisiste ser modelo o de pequeña soñabas con otra profesión?

Mi sueño más grande de pequeña era ser modelo, siempre me ha llamado la atención las cosas sobre belleza, la moda, el maquillaje y todo lo que tenga que ver con eso.

¿Te gustaría encaminar tu futuro hacia las pasarelas?

“Por el momento estoy retomando mis estudios en la universidad y prefiero enfocarme en mi carrera, y si se llegan a presentar nuevas oportunidades con mucho gusto las tomo”.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

“Me encanta pasar tiempo con mi familia”.

¿Cuál es tu mayor virtud?

“Soy una persona muy comprensiva y tolerante”.

¿Un defecto?

“Soy muy sensible”.

¿Tienes un referente de estilo?

“No, a mí me encanta probar diferentes estilos y también nuevos”.

¿Crees que las redes sociales son una buena manera de darte a conocer y estar más cerca de tus seguidores?

Me encanta estar compartiendo todo lo que hago, ya que me permite mostrar una parte de mí que me gustaría que conocieran más.

¿Tu película favorita?

“Rey Richard: una familia ganadora”.

¿Cuál es tu canción favorita de esta temporada?

“Fuera del mercado”, de Danny Ocean.

¿Un secreto confesable?

“Las cosas siempre me tienen que quedar perfectas, si no, no estoy conforme con el resultado”.

¿Qué prendas nunca faltan en tu armario?

“Nunca pueden faltar unos jeans básicos, ya que es lo más cómodo y básico. Siempre me gusta probar diferentes estilos de ropa”.

¿La mayor locura que has hecho?

“La mayor locura que he hecho es aceptar ser reina de belleza a nivel internacional, pero sin duda no me arrepiento nada”.

