Antonio de Jesús llama a donar cobijas y juguetes: los llevará a familias vulnerables

Originario de Santa Apolonia Teacalco y con 36 años de edad, Antonio de Jesús Apanécatl Ramírez es un hombre con corazón noble que desde hace más de una década se ha convertido en uno de los emprendedores y altruistas más queridos en redes sociales, por su labor con causa a quienes más lo necesitan.

Y, como cada fin de año, se ha propuesto entregar cobijas y juguetes a quién más lo necesita, por lo que pide la colaboración de quienes gusten unirse a esta causa lo contacten por medio de sus redes sociales.





Antonio de Jesús es Ingeniero Mecánico y Eléctrico, egresado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, lleva 11 años con este proyecto llevando cobijas, ropa abrigadora, juguetes, pan café, té y víveres a los hospitales y a las comunidades con escasos recursos y alejadas de la entidad.

Desde niño le inculcaron apoyar a los que menos tienen y, en entrevista, recuerda que una de sus épocas favoritas fue cuando su familia recibía en su casa, en la Ciudad de México, a los peregrinos que llegaban de Tlaxcala.





Siempre tuve esa vocación por ayudar a las personas. Los apoyos han sido distribuidos en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, agradezco a quienes siempre me han apoyado en este proyecto, para regalar sonrisas y felicidad. He recibido el apoyo de mi familia y amigos para poder seguir haciendo esto año con año y quien guste ser parte de esto, son bienvenidos





Por otro lado, para Antonio de Jesús son muy importantes las acciones que lleva a cabo, por lo que a su sobrino Eliud Emiliano Vázquez Apanécatl, de tan solo 13 años de edad, le ha inculcado este amor por ver a los demás, mismo que desde el 2017, a su corta edad se unió a repartir despensas, cobijas y más a la gente.

“Es importante enseñar a nuestros seres queridos y más a los menores de edad que deben ser solidarios, y si se puede ayudar a quien lo necesita lo hagan, sin nada a cambio; aprovecho este medio para aclarar cosas, ya que muchos han confundido la buena voluntad por interés, me han puesto como un hombre que quiere aprovecharse de esto para se algo en la política y a mi eso no me interesa, si lo doy, lo doy de corazón”.





Declaró que ama ser tlaxcalteca y más de Santa Apolonia Teacalco, aunque radica poco en el estado, el no olvida sus raíces.





El joven altruista y emprendedor exhorta a la gente que en estas fechas decembrinas que están próximas, se unan a cobijar a familias “no hay nada más bonito que hacer feliz a las personas”.

"La solidaridad no es un gesto altruista, es una necesidad”

Antonio de Jesús Apanécatl, Emprendedor