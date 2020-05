Antonio Islas busca el estrellato

Elegante, simpático y sobre todo amable, es lo que lo caracteriza a Antonio Islas, un joven amante de la música y de las tradiciones de México.

Círculos Un tributo a la Sonora Dinamita

Cantante orgullosamente tlaxcalteca, originario de la comunidad de Ocotlán, tiene 29 años y desde su niñez nació el amor y la pasión por la música en especial por el canto.

Círculos Apapachan a Lety en su cumpleaños

El sueño de poder compartir su gusto por este ámbito surge a través de la herencia musical de su mamá quien es cantante de ópera y música, hablamos de Leticia Sánchez Lemus.

En entrevista para Círculos comentó que “Fue a la edad de cinco años cuando esta disciplina comienza para mí ya que inicié a cantar en el coro de música sacra al que mi mamá pertenecía y fue así como la pasión por el canto me llevó a querer dedicarme profesionalmente a esta gran vocación”.

Después de algunos años preparándose en el coro, a la edad de 15 años decidió experimentar nuevos géneros musicales lo cual le permitió abrirse hacia nuevos escenarios y nuevos paradigmas, perteneciendo así a grupos musicales y posteriormente, con el apoyo de su mamá, formaría su propia organización musical llamada “Romanza”.

Círculos Arisahy llegó a la edad de las ilusiones

Por otro lado, expresó que “Durante los últimos años he buscado abrirme paso en diferentes escenarios, concursos, presentaciones en programas de radio y televisión y presentaciones privadas. Una de mis presentaciones más importantes fue en el programa de la famosa conductora Raquel Bigorra en TV Azteca a nivel nacional, en el programa “Las tardes con la Bigorra”, la cual fue una gran experiencia para mí, así mismo me he presentado en programas como invitado en espacios musicales para la televisión y radio local como “TDT Televisión de Tlaxcala”.

Actualmente radica en la Ciudad de México, donde ha tenido la oportunidad de seguir perfeccionando en esta gran disciplina, tomando clases de canto en algunas escuelas y también experimentando en el ámbito del teatro musical.

Por ahora sigue preparándose y creando nuevos proyectos con el gran deseo de poder llegar a muchos corazones a través de lo que hace y seguir luchando por la oportunidad de tener un lugar en el mundo de la música como solista, así como seguir compartiendo su talento.





🔥 #LoMásVisto Estefani gana título de belleza para Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/5pUCThxiqf#Tlaxcala500Años #Círculos pic.twitter.com/2VxKqlLdgF — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 24, 2019

En su adolescencia formó su propia organización musical llamada “Romanza”.

TE RECOMENDAMOS

Círculos Bellezas contra el Coronavirus

Círculos Consiente el paladar, durante la cuarentena