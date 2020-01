Atrévete a probar el “Frappé Tlahuicole”

Como ya es costumbre, Círculos está en los mejores momentos y esta vez, descubrimos que en Tlaxcala existe una bebida con una combinación extraordinaria para los amantes de café y pulque hasta para el más exigente paladar, esta se encuentra en “Indomable café”, en calle Independencia #15, frente a la Plaza de Toros en Tlaxcala capital.

Y es que en un recorrido que realizamos para saber más de nuestro bello estado, encontramos un lugar pequeño, que cuando entras el aroma a café es maravilloso y quién iba a pensar que existe una bebida llamada “Frappé Tlahuicole”, nos dio curiosidad por probar y es de pulque de San Francisco Temetzontla, municipio de Panotla, con café europeo, el cual es tostado todos los días por el creador de la bebida.

Ares Vázquez dio el visto bueno al frappé de pulque /RUTH PADILLA

Y aunque todavía no es muy conocida, esta bebida ha sido del gusto de quienes la llegan a probar. Alfredo Vázquez, el creador de este delicioso pulque con café, nos dijo que fue algo que “vamos a fusionar estas bebidas, algo diferente que podamos ofrecer en nuestro estado y creo ha funcionado para los que les gusta probar algo tan común”.

Entrevistamos a algunos comensales y nos comentaron que es algo muy diferente a lo tradicional, como Aurea López que dijo “soy amante de ambas cosas y ahora con esto es algo delicioso que sí lo recomiendo”.

Amalia Hernández expresó “no sabía que existía esto y cuando me lo ofrecieron dije no, no ha de ser algo rico y cuando me dieron la prueba no dude en pedir uno, pues esta rico”.

Carol degustando el “Frappé Tlahuicole” /RUTH PADILLA

Así que si eres de los que se arriesgan a probar algo diferente no dudes en probar el “Frappé Tlahuicole” pulque con café.

“Indomable café” se ubica en calle Independencia, #15, en la capital de Tlaxcala.

