Atziri, una reina de belleza sin límites

Atziri Zayetzi Meléndez Flores actualmente ostenta los títulos de Señorita Tlaxcala Capital Costumbres y Tradiciones 2020 y Miss Teen Charm Tlaxcala 2021, tiene 19 años, y se encuentra en sexto semestre en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CBTis 03, es una de las mujeres más bellas del estado y siempre busca seguir construyendo cosas buenas en los certámenes que representa, es una joven sin límites. De hecho, esta, que también es bailarina de folklore mexicano y danzas de carnaval.

Fue coronada como reina de belleza durante la pandemia y sobre esto, nos contó lo bueno y malo que le deja esta situación, donde muchas personas perdieron a un ser querido.

“Creo que lo más difícil de esta pandemia fue dejar de ir a clases presenciales, ya que el estudiar en línea es complicado. También dejé de bailar porque todo esto se paró. Claro que como reina de belleza no asisto a muchos eventos porque no los hay, pero nos estamos preparando muchísimo para el nacional”.

MIRA EL LADO POSITIVO

Aunque, por otro lado, expresó que lo bueno de la pandemia, fue el estar más tiempo con sus seres queridos.

Así como dejó cosas malas, también dejó buenas, pues nos enseñó a valorar las cosas, valorar a nuestros seres amados y nos volvió más sensibles, en lo personal, pido que la gente recapacite, entienda lo que estamos pasando, seamos más conscientes y que esta lección que la vida nos dio nos enseñe a ser mejor personas y a valorar lo que somos y lo que tenemos.

Dijo que una de sus metas es ser una de las reinas de belleza más destacada a nivel internacional, y está segura de que lo logrará. “Soy de las personas que cuando se propone algo, lo cumple así cueste y pase tiempo, sé que lo lograré, no me doy por vencida en mis objetivos y con el apoyo de mi familia, aún más me animo a seguir adelante, venciendo todo tipo de obstáculos que se me pongan enfrente”.

Pidió a las jovencitas que sueñan participar en algún certamen de belleza, lo hagan sin temor, que no se queden con las ganas de saber lo que es estar frente al público.

