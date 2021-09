Belleza tlaxcalteca | Karla cumple sus sueños

Karla López Pérez es originaria de Tlaxcala de Xicohténcatl, tiene 21 años y ostenta el título de belleza Miss Continental Xicohténcatl 2021.

Círculos Con misa celebran los 70 años de don Eduardo

Es una joven auténtica y exigente con ella misma, es noble y dedicada a lo que se propone, es buena estudiante, desde niña le llamaron la atención las pasarelas de moda, se propuso que algún día sería una grande en los certámenes de belleza, sueño que hasta hoy ha cumplido.

Lee más: ➡️ Vida saludable con Paola Sasso

Círculos Vida saludable con Paola Sasso

En entrevista nos cuenta a detalle lo que le gusta y no le gusta, entre otras cosas.

¿Cuáles son tus cualidades?

Me considero una persona apasionada en lo que hago, disfruto tener nuevos aprendizajes, soy muy sensible y me gusta observar todo lo que me rodea.

Descríbete en dos palabras

Sensible y perseverante.

Círculos Liz Escalante, se gradúa con honores

Si tuvieras que cambiar una cosa de tu vida ¿qué sería?

Te recomendamos: ➡️ Liz Escalante, se gradúa con honores

Aunque suene a cliché, no cambiaría nada, veo mi historia y cada paso correcto e incorrecto me ha traído hasta aquí.

¿Cuál es el reto mayor de vida?

Considero que la felicidad y plenitud, Ser realmente feliz con lo que haces y contigo mismo, es algo que como humanos nos cuesta mucho.

Para ti ¿qué es la belleza?

Es algo muy subjetivo, ser bello implica causar sensaciones en otros, y la belleza abarca desde el físico, lo metal y lo espiritual.

Sensible y perseverante, así se describe la hermosa reina de belleza. Cortesía | Karla López

Círculos Anthony A. reinventa la música urbana

¿Cuál es tu definición de éxito?

Lee más: ➡️ El príncipe Harry y Meghan Markle, entre los más influyentes de EU

Lograr lo que te has propuesto y estar feliz con ello. La felicidad es la base de toda la vida, para mí.

¿Cuál es el regalo más precioso que has dado a alguien?

No lo sé, pienso que al dar un regalo de corazón y conociendo a la persona, ya es dar un buen regalo.

¿Qué te hace reír más seguido?

Estar con mi familia, son muy divertidos y siempre están haciendo bromas.

Círculos Moda y estilo | Regresan los ochenta

¿Qué es lo más lindo que te dijeron?

Te recomendamos: ➡️ Con misa celebran los 70 años de don Eduardo

Que me tienen fe, en cada proyecto que he emprendido en el último año.

¿Cuál es tu salida perfecta?

Salir a recorrer cualquier lugar ya es una salida perfecta, poder conocer lugares y a las personas con la que sales.

¿Qué lugar de México es tu favorito?

Me encantan los lugares pintorescos, así que amo Tlaxcala, pero también me gusta mucho Zacatecas y Guanajuato.

Círculos Outfit muy mexicano

¿Qué lugar de Tlaxcala te gusta más?

El centro de Tlaxcala, me encanta su arquitectura.

¿Tienes alguna fobia?

No tengo ninguna fobia. Solo me asustan las alturas, pero no es un miedo tan fuerte.

¿Tienes algún mal hábito?

Te recomendamos: ➡️ Celebridades mexicanas se unen al glamour del Met Gala

Tiendo a ayunar o no comer a mis horas, pero es algo que estoy trabajando.

Mariachis, la alegría de los mexicanos



Continúa leyendo ➡ https://t.co/Muqu7EnXTw#Mariachi #Musica pic.twitter.com/Xw5PdgWtyk — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) October 25, 2020

Círculos Estilo y Glamur | Un vestido inspirado en las escaramuzas

¿Cuáles son tus miedos?

La infelicidad, el no gozar la vida, antes de dejarla.

Algo que te guste de ti.

Sin duda mi sensibilidad, me gusta que soy una persona que no le molesta estar en contacto con sus sentimientos.

Algo que no te guste de ti.

A veces puedo ser muy distraída y tengo un carácter fuerte que llega a alejar a las personas.

Círculos Mariangel, rompe estereotipos sobre el modelaje

¿Persona que extrañas?

Mi tío Ricardo, que falleció a inicios de año, por el virus (Covid-19).

¿Comida favorita?

Como buena mexicana, la comida picante me encanta. Soy fan de las enchiladas verdes y amo comer alitas.

Sueño frustrado.

Te recomendamos: ➡️ Outfit muy mexicano

Cantar, me encanta cantar, pero es algo que hago muy mal realmente.

Persona cercana que admiras.

Sin duda mi mamá, es una mujer fuerte sin dejar de ser sensible, es inteligente, es muy divertida y disfruta cada momento de la vida. Siempre la he admirado mucho.

Círculos Celebran baby shower para Gaby Ramírez

Película favorita de infancia.

Todas las películas de Winnie Pooh, de hecho, aun las disfruto mucho.

Serie favorita.

Me encanta la comedia que maneja “La teoría del big bang”.





Te recomendamos: ➡️ Crean concepto de interiorismo inspirado en la alta costura

“La belleza abarca desde el físico, lo metal y lo espiritual”





TE RECOMENDAMOS

Círculos Andrea Zamora Reinventa la moda

Círculos Banda Victoriosa de Tlaxcala, promesa musical