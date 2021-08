Buscan a la más bella para representar a Tlaxcala

Hace unos días, Diego Pintor fue nombrado director del certamen más importantes, en la categoría Miss Teen International Tlaxcala, en el cual tiene la responsabilidad de encontrar a la adolescente más hermosa de la entidad, la que representará al estado en el mes de diciembre en Monterrey, Nuevo León.

¿Quién es Diego Pintor?

Diego es de las personas que siempre han colaborado en certámenes de belleza con su talento como maquillista profesional, egresado del Instituto Javier de la Rosa Make Up, aparte de eso es Ingeniero en Finanzas, por la Universidad Politécnica de Tlaxcala UPTlax; es bailarín nato y conductor de medios de comunicación en la entidad.

Cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de los certámenes, pasarelas con modelos nacionales e internacionales en las que destacan Polonia, Brasil, Venezuela, participó en el Fashión Show México

Aparte de ser un talento en el mundo de la moda y belleza, es un hombre emprendedor, es el creador y director de Sady Make Up Artist, Sady Make Up Institute y Sady Models D Passion Dance Sturio.

Ha participado en varios certámenes de belleza como maquillista, lo que le ha dado una experiencia amplia en este ámbito. | Ruth Padilla

Tiene reconocimientos en certámenes de belleza municipales, estatales, nacionales y recientemente colabora con diferentes reinas locales y nacionales, como Puebla, Morelos, Ciudad de México y por su puesto Tlaxcala.

La pasión y amor por el maquillaje lo ha llevado a romper barreras, ya que en unos meses estará participando en un programa de maquillistas reconocido a nivel mundial, por el momento no mencionó cual será, sin embargo, está orgulloso de representar a México y Tlaxcala.

¿Cómo te sientes al ser nombrado director de tan importante certamen?

Es algo que me emociona, me motiva a seguir haciendo lo que me gusta, de perfeccionar las cosas, tengo una gran responsabilidad que estoy seguro, que mi trabajo quedará en la historia, estoy contento y agradecido con quienes confían en mi.

¿Estaba dentro de tus planes ser director de un certamen de belleza?

A veces sí lo pensaba, pero nunca pensé que este sueño se convirtiera en realidad tan rápido, ahora mi compromiso es buscar a la más hermosa de la entidad, quiero que participen todos los municipios, quiero darles la oportunidad a esas niñas que quieren convertirse en reinas.

¿Serás exigente como director de certamen?

Soy muy tranquilo, pero en cuestión de trabajo, lamento decirte que, sí soy exigente, porque quiero que Tlaxcala se distinga no solo por su cultura, tradiciones y más, sino también que vean que sus mujeres son realmente bellas, es como todo, pero no habrá prioridad por nadie, todas son bien venidas a este certamen y ellas tendrán que ganarse la corona.

Diego Pintor es maquillista profesional e ingeniero en finanzas, pero su pasión es la moda y la belleza. | Ruth Padilla

¿Qué les dirías a las niñas que quieren se parte de este certamen?

Que no se limiten de nada, que se arriesguen a ser ellas, que se inscriban, que dejen atrás sus miedos o el qué dirán, toda mujer es bella.

El certamen Miss Teen International Tlaxcala buscará a la adolescente más hermosa de la entidad, que representará al estado en diciembre, en Monterrey, Nuevo León

Maquillar es su pasión



