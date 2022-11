Cacao, un dulce placer

Uno de los productos más consumidos por los visitantes de la Gran Feria Tlaxcala 2022 es el cacao.

Turistas provenientes de Panamá se asombraron con la preparación de esta bebida, incluso pidieron a los encargados del stand que se encuentra dentro del Centro de Convenciones, usar el molinillo para sentir la sensación de lograr la espuma dulce.

Otros visitantes fueron de Perú, quienes por primera vez pisan tierras tlaxcaltecas, y llegaron en el momento indicado para disfrutar de la Gran Feria. Comentaron que todo les ha parecido fantástico, desde las exposiciones hasta la gastronomía, pero lo que les gustó mucho probar fue el pulque y el cacao, hasta pidieron la receta de esta bebida para compartirla con su familia en su país.

Elizabeth Méndez, oriunda de Tabasco, expresó que en su tierra el cacao es el pozol, una bebida tradicional de ese estado, sin embargo, no es espumoso y tiene un toque amargo, Aquí en Tlaxcala es diferente de como preparan el cacao, y sí me gustó mucho, tanto que desde que inició la feria he venido exclusivamente por una jícara de esta bebida, estaré un mes por aquí y les aseguro que durante estos días pasaré por aquí.

