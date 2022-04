Cantante tlaxcalteca Kelly Yáñez estrenará colaboración con la Gran Mixteca de Oaxaca

Recorriendo algunos restaurantes de la ciudad de Tlaxcala, nos encontramos a Kelly Yáñez una influencer tlaxcalteca, originaria del municipio de Tepetitla, pero por sus estudios y carrera musical se alejó un poco de la entidad, sin embrago, no se olvida de sus raíces y con amabilidad aceptó platicar y posar para la lente de El Sol de Tlaxcala.

¿Cómo te sientes estar en tu tierra que te vio nacer?

Estoy feliz y agradecida con toda mi gente que me ha seguido en todas mis redes sociales y que gracias a ellos estoy donde estoy, regresar aquí es mi pasión, me gusta estar cerca de mi gente, me agrada cuando personas como tú se acercan y me saludan, además estoy también agradecida con ustedes porque me han impulsado en mi carrera musical.

¿Cómo te fue en la pandemia en el ámbito musical?

"A mí en este aspecto me fue bien, porque crecí profesionalmente, las redes sociales fueron las reinas en ese tiempo y siguen siendo, llegué a muchos hogares por medio de esto, hice conciertos virtuales, incluso hasta con mi familia hacia reuniones virtuales, fiestas y más, creo que aprendimos a utilizar más las redes sociales, peor en otro ámbito, pues creo que para todos fue triste, porque perdimos a personas queridas".

¿Cuáles son tus proyectos en puerta?

Te comento que colaboraré con la banda de música la Gran Mixteca del estado de Oaxaca, tengo un estreno que se hará en unos días, el videoclip que hicimos quedó espectacular, estoy segura que le gustará a la gente y posteriormente continuaremos con un tema inédito de nuestro compositor Norma André.

Tenemos entendido que hay un actor famoso en el videoclip ¿Quién es?

"Guao…. Que buena pregunta, es importante que lo sepan, es nada más y nada menos que el al actor michoacano Agustín Cornejo".

¿Quién es el encargado de la producción?

"El productor Enrique Blandeti. Este productor trabaja para la joven artista Irlanda Valenzuela y otros artistas de la voz México".

Sabemos que hay otros temas inéditos que están por salir, ¿Nos podrías adelantar algo de eso?

Si, mira son temas venezolanos, lo que te puedo comentar que este año estará buenísimo, hay muchas cosas que vamos hacer, será un año de mucho trabajo y eso me agrada bastante, vamos creciendo en todos los aspectos.

Kelly ama a Tlaxcala y dejó este mensaje "Tierra de guerreros, mi tierra querida, donde quiera que vaya Tlaxcala siempre está en mi boca, gracias gente, gracias por apoyarme".

