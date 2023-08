Carmen García es Miss Universo Fitness 2023

María del Carmen García López ganó por segunda vez el certamen de Miss Universo Fitness 2023, la sede en este año fue en México. La primera vez fue en Brasil en el 2017 y es la primera mexicana y tlaxcalteca en obtener este título de belleza, por lo que ha sido felicitada y recibido merecidos reconocimientos por poner en alto el nombre del estado.

Deportes Carmen García muestra el orgullo tlaxcalteca

La bella mujer fitness tiene 37 años de edad y expresó que le gusta empoderar a la mujer deportista y que el glamur también existe en este ramo, ella no deja atrás su feminidad y siempre le gusta lucir bien y a la moda.

En entrevista exclusiva para El Sol de Tlaxcala comentó sobre sus inicios en este deporte sexi y sobre sus 26 competencias a nivel nacional, dos sudamericanos (uno en México 2017 y otro en Brasil 2017), uno panamericano México 2016. internacionales en Mr. Universo Singapur 2019, por mencionar algunos. La bella mujer es licenciada en Ciencias del Deporte y especialista en fitness, musculación y estética corporal. Es originaria de San Pablo Apetatitlán.

¿Cómo es el día a día de la Miss Universo Fitness?

Despertar a las 06:00 horas, ir al gimnasio a una sesión de 45 minutos de cardio en ayunas, desayuno y me recupero mientras atiendo a mi gente de entrenamiento personalizado, al medio día me preparo para mi segunda sesión de entrenamiento de pesas y cardio hit que dura aproximadamente tres horas y media y así continuo todo el día hasta las 22:00 horas.

¿Cuál es tu estilo en cualquier día?

Por mi trabajo como entrenadora personal estoy siempre de ropa deportiva, pero sin dejar atrás la buena presentación y la belleza. pues me gusta combinar todas mis prendas y aunque esté deportiva no me gusta verme fodonga.

¿Hay glamur en el gimnasio?

Sí, claro que sí, soy fan de arreglarme para entrenar, siempre combinada de pies a cabeza, un poco de maquillaje, extensiones de pestañas, me gusta un buen perfume para oler rico y estar bien peinadita, aunque termine toda destruida al final del entrenamiento -dijo con un buen humor-.

¿Cómo fueron tus comienzos?

A los 16 años de edad tuve la inquietud de conocer un gimnasio, mi madre fue quien me llevó y desde esa edad me enamoré del entrenamiento de pesas, aunque a veces no era tan constante por la escuela. Me atrevo a decirte que desde allí no lo dejé. El deporte siempre lo practiqué en las escuelas, era la clásica niña que entraba a todo lo deportivo y cultural, bueno hasta de la escolta era”.

¿De dónde viene tu motivación?

Fíjate que siempre vi a mi madre hacer ejercicio, mi papá también practicaba futbol y beisbol y yo creo que desde allí venia mi motivación… desde casa con los años me fui motivando con las redes sociales, y sobre todo con un coach que en su momento me vio el potencial que tenía como atleta de alto rendimiento, me propuso subir a competir y aunque no me animaba, el día que lo hice dije “cómo no lo había hecho antes “ ahora, una de las grandes motivaciones para mí son todos ustedes que me leen, que me siguen que me apoyan y que creen en mí, mi familia, mis amigos, mis fans, mi pareja, siempre incondicionalmente conmigo.

Quisiera hacer un paréntesis, antes del deporte profesionalmente, yo me dedicaba al teatro y la danza pues estuve tres años estudiando actuación y arte dramático; así que al descubrir mi verdadera pasión decidí cambiar el giro, que, a la final, el fitness de todos modos me mantuvo en los escenarios”.

¿Qué rutina de ejercicios te ha funcionado mejor?

Me gusta mucho entrenar mis deltoides (hombros) así que los entreno dos a tres días a la semana, y obviamente como a todas las chicas, me encanta el día de glúteos, también lo entreno dos a tres veces a la semana.

Si tuvieras que elegir tres ejercicios, ¿Cuáles serían y por qué?

Press militar para deltoides, es el ejercicio que mejor trabaja los hombros por que abarca las tres zonas frontal, lateral y posterior. Sentadilla libre y peso muerto, son ejercicios multiarticulares, es decir que activan todos y cada uno de tus músculos y aunque no lo creas, además, de darte unas piernas bonitas, glúteos y femorales, también forman un muy bonito abdomen de six pack”.

¿Cuál es tu dieta?

Es muy simple y casi no tiene variedad, estoy acostumbrada a comer siempre lo mismo, pero si en porciones indicadas a la etapa en la que me encuentre, en oficina o en etapa de competencia, pero para resumirte, hago cinco comidas de 150 gramos de pollo o pescado o carne de res o salmón. Verduras no me pueden faltar y casi siempre son, brócoli, pepino, pimientos verdes y rojos, chayote, aguacate, jitomate. hablando de carbohidratos me gusta mucho la avena con fruta, y el camote amarillo, cuando estoy en etapa competitiva no me permito ni un gusto o antojo, todo es super estricto y durante unos seis a ocho meses, sigo comiendo saludable, pero sí me permito algún antojo los fines de semana, pero sin excederme”.

Cuando se trata de quemar, ¿Qué prefieres, entrenamiento HIT o cardio?

Cien por ciento el entrenamiento de fuerza combinado con cardio HIT y cardio LISS.

¿Qué suplementos consumes?

“Proteína en polvo, creatina, glutamina, bcaas, citrulina, cafeína, colágeno, las vitaminas y minerales no me faltan, vitamina C, omega 3, vitamina E, té verde, complejo B, zinc, magnesio”.

Constancia, disciplina, trabajo duro y enfoque mental te llevaran a lograrlo