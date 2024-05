“Carnavalero de Corazón”, fiesta que exalta la tradición más colorida de Tlaxcala, cumple 4 años

“Carnavalero de Corazón”, también conocido como “La noche del Huehue”, ha alcanzado su cuarto aniversario de celebrar y disfrutar de la tradición más colorida de Tlaxcala, apoyando a las camadas más representativas de la entidad para que sean reconocidas por la riqueza cultural que encierran detrás de cada vestuario e historia.

Círculos “El Campeón”: reinvención de sabor y tradición familiar, en el corazón de Tlaxcala capital

Más detalles: ➡️Pasteles fueron tendencia en el Día de las Madres

En este día tan especial, las agrupaciones de diferentes comunidades dieron lo mejor de sí, demostrando el entusiasmo que las caracteriza y brindando momentos agradables a quienes acudieron temprano para saludarlas y admirar sus bailables. El festival tuvo lugar en el Parque Juárez de la capital tlaxcalteca.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Las camadas participantes fueron: la camada juvenil de Ixtenco, camada G2000, juvenil del Centro, Auténtica, Tepetlapa, juvenil Aztala, Teptlazingo, centro Panotla y Quetzalzin.

Además, durante este evento se coronó a la reina de “Carnavalero de Corazón”, la señorita Atziri Zayetzi, una joven apasionada por la fiesta de carnaval que ha estado apoyando esta iniciativa desde hace cuatro años.

No dejes de leer: ➡️Reinventa Marlín Pérez Herrera las “mañanitas”, prenda ligera ideal para esta temporada

Atesoro esta tradición desde mi infancia. He bailado y formado parte de varias camadas, no solo en mi amada Tlaxcala centro, sino también en otros municipios, donde he tenido el orgullo de ser una de sus bailarinas, portando trajes increíbles y artesanales, expresó Atziri Zayetzi emocionada.

Te recomendamos: ➡️Jorongo, símbolo de tradición y estilo en la moda masculina

Vladimir Juárez Vladimir Juárez / La visión de la justicia de los 32 gobernadores de México

Por su parte, los anfitriones de esta festividad agradecieron el apoyo de las camadas que se unieron a esta celebración, y expresaron su esperanza de que el próximo año se sumen más para seguir llevando esta bella tradición en el corazón de todos los tlaxcaltecas.

La festividad tuvo lugar el fin de semana pasado, donde decenas de visitantes de diversos estados de la República admiraron las presentaciones de las camadas participantes, además de disfrutar de la gastronomía local, los dulces típicos y adquirir artesanías del estado.

PARTICIPANTES

Sigue leyendo:➡️Paulina Rubio luce prenda de diseñador tlaxcalteca durante su concierto en Puebla

Las camadas participantes fueron: la camada juvenil de Ixtenco, camada G2000, juvenil del Centro, Auténtica, Tepetlapa, juvenil Aztala, Teptlazingo, centro Panotla y Quetzalzin.