Celebró doña María un siglo de vida

Doña María Basilia Morales llegó a sus 100 años de vida llena de salud y amor y, para no pasar desapercibida esta fecha, sus hijos le organizaron una fiesta, donde la cumpleañera lució muy contenta por estar con sus seres queridos.

Círculos Marilyn Andrade, de manteles largos

La cumpleañera dijo que se siente llena de vida, con mucha energía para seguir viendo crecer a sus nietos, bisnietos y más, “para mí es un privilegio que Dios siga dándome vida para ver por mi familia”.

SEP presenta programa de Libros de Texto Gratuito; anuncia posibles cambios en contenidos | En los próximos años se definiría un nuevo catálogo de libros de texto y otros materiales educativos, acorde con la “Nueva Escuela Mexicana”...https://t.co/UmNOKYOh32#Educación — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 3, 2021

Comentó que cumplir años en esta situación tan difícil como la pandemia es una bendición, “durante mis años he visto tantas cosas, viví momentos difíciles, enfermedades que libré y aquí sigo y seguiré hasta que Nuestro Señor Jesucristo quiera, mientras, disfruto cada momento con mi familia, que siempre me demuestra su cariño”.

Círculos Fiesta familiar en honor a Carlos Ahuactzin

Qué más le puedo pedir a Dios, que lo mejor que me ha dado en 100 años de vida es mi familia, ahorita me siento muy contenta porque me permitió celebrar un año más con ellos.

Ella comentó que el secreto de mantenerse sana, fue cuidarse bien. “Desde que tuve mi primer hijo me cuide bien, cada que tenía un parto procuraba alimentarme bien, las frutas y verduras nunca faltaron, tomar mucha agua todo el tiempo, eso ayuda para que uno no agarre enfermedades y pueda mantenerse sanita, ahorita me siento como quinceañera todavía, miro bien, lentes no uso y aún puedo sostenerme por mí”, dijo sonriente y con una mirada brillante.

Tlaxcala mantendrá las clases a distancia | A pesar de que la SEP consideró que de manera voluntaria el regreso a las clases presenciales...https://t.co/NyLgaA76dF#Educación #RegresoAClasesSeguro — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 3, 2021

Mientras que sus hijos expresaron que son afortunados de tener a su madre con vida y seguir festejándole con amor su cumpleaños y verla contenta, disfrutando el cariño de cada uno de sus nietos y bisnietos.

Los nietos no se quedaron atrás y reconocieron el gran tesoro que aún tienen a su lado, el pilar de la familia. Los bisnietos expresaron que se sienten honrados de tener bisabuela, y el amor hacia ella es infinito, disfrutan cada momento, cada detalle de ella, la mujer que los consiente más que sus padres.

Círculos Beatriz Nava, nueva soberana

Lo más bonito que Dios me ha dado en mis 100 años de vida es mi familia

María Basilia Morales

#Entérate. Apoyará #Infonavit con descuentos en mensualidades a afectados por Covid | A través del programa “Apoyo Solidario”, el Instituto otorgará descuentos de hasta 75 % en el pago de las mensualidades de su hipoteca...https://t.co/A9WIu3aLjo#Covid19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 2, 2021

No dejes de leer: