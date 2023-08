Certifican a enfermeras que ejercen con amor su profesión

El Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado de Tlaxcala (CPEET), que representa la maestra en administración en organizaciones de salud, Martha Erika Sánchez Vargas, certificó y recertificó a enfermeras para una mejor calidad de servicio a los pacientes.

Local Con homologación de salarios, mejora seguridad laboral en la Sesa

En su discurso, la presidenta del CPEET comentó que gracias al Consejo Mexicano de Certificación en Enfermaría (Comce) que lidera Maribel Pérez Marín, entregaron ocho certificados de licenciatura en enfermería, un certificado a enfermera docente, una recertificación por examen y nueve certificaciones en licenciatura en enfermería.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Vamos sumando poco a poco, pero con paso firme. Estoy convencida de que en un futuro no muy lejano las y los enfermeros de Tlaxcala tomarán sabias decisiones como es la certificación de calidad en enfermería ¿Cuáles serán los beneficios de la certificación? Satisfacción personal, mejores oportunidades para poder ejercer esta profesión y prestigio institucional.

Felicitó a las enfermeras por la acertada decisión que tomaron en certificarse, pues hoy en día es voluntaria, pero también dijo que no pasará mucho para que sea obligatoria; además de ser un profesional con todas las habilidades, destreza y competencias, para cuidar a la población.

Recalcó que la certificación también juega un papel importante en la continuidad de preparación académica profesional, “estamos en el día a día, en el hoy, en el mañana, en el futuro, buscando ser cada día mejores, gran ejemplo son nuestros jefes estatales y delegacionales de las diferentes instituciones del sector Salud y que en este momento la maestra Lidia Cadena Tenocelo, jefe estatal del OPD de salud de la entidad recibió nuevamente su recertificación”.

Los detalles:➡️ Día Internacional de la Enfermería | Enfermería, un pilar en servicios de salud

Agregó que “hoy es una tarde de festejo, enfermería no solo requiere de una mente brillante, no cualquiera puede ser enfermera, no cualquiera aplica una vacuna BCG, no cualquiera realiza un lavado bronquial, no cualquiera asiste un parto, no cualquiera instrumenta una cirugía, no cualquiera hace un rol anual de todo un hospital y que esté muy poco valorado, se llega siendo enfermera teniendo la capacidad de servir, cuidar y amar. Con esto es suficiente para ser una gran enfermera”.

Al final de la ceremonia, realizaron un brindis por tan importantes logros en la vida profesional de las enfermeras, así mismo posaron ante la cámara para inmortalizar este gran día.