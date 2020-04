Chef de corazón

Iván Millán es un joven chef mexicano que ama lo que hace, su especialidad es la repostería, y le encanta consentir hasta al paladar más exigente.

Círculos Un tributo a la Sonora Dinamita

¿Qué te hizo convertirte en chef?

Realmente fue la inspiración de mi mamá que cuando éramos pequeños mi hermano y yo, nos hacía postres para consentirnos. Ella es muy buena cocinera aunque lo niegue, ella es doctora y dice que no le gusta la cocina pero la realidad es que incluso todos mis primos siempre le piden que ella sea la que cocine en las fiestas familiares.

¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de un postre que te hizo soñar?

Definitivamente el pay de requesón de mi mamá, es delicioso. Algunas veces lo preparo en mi casa y cada bocado me recuerda a mi infancia y a esas épocas donde vivíamos todos juntos.

Iván Millán es un joven chef que ama lo que hace, su especialidad es la repostería/RUTH PADILLA

¿Quién ha influido en tu estilo o filosofía de cocina?

A nivel internacional he tomado cursos en París con Christophe Michalak, definitivamente creo que es mi más grande inspiración en este mundo de la cocina dulce, aunque también he tomado cursos de formación continua con Paco Torreblanca, Bachour y Melissa Coppel. Hablando de México, siempre fui y seré fan de Paulina Abascal, estoy sumamente contento que ahora compartimos paginas en libros y escenarios.

Círculos Apapachan a Lety en su cumpleaños

¿Qué te inspira?

Viajo mucho, me encanta descubrir nuevos ingredientes, sabores, mezclas, texturas. Trato de hacer un viaje largo al año para descubrir cosas nuevas y crear mis propios postres.

¿Qué es lo que más te gusta preparar?

Me encanta hacer pasteles de fondant, siempre dejan volar mi imaginación, mi creatividad y mi perfeccionismo pero ahora que estoy en un régimen alimenticio denominado Dieta Cetogénica o Keto, he descubierto un mundo de posibilidades saludables para preparar postres y me está gustando mucho el tema, en mi canal de YouTube (IVAN MILLAN) estoy subiendo recetas Keto.

¿Cuál es tu ingrediente favorito?

El chocolate y la vainilla.

¿Qué sería de la repostería sin estos dos ingredientes?

Sería como la cocina sin sal y sin pimienta. Además son los dos grandes regalos que México dio al mundo.

Círculos Arisahy llegó a la edad de las ilusiones

¿Algún consejo para los chefs jóvenes?

Pasión, constancia y paciencia. Siempre les digo: los medios tú los creas, las ganas las tienes o no las tienes, si te caes, te levantas y no renuncias a tus ideas.

¿Tienes otra pasión además de ser chef?

También estudié Styling, así que soy consultor en imagen pública. Me encanta asesorar a la gente en todo lo referente a cómo nos proyectamos en la sociedad.

REDES SOCIALES

Búscalo en Twitter, Facebook e Instagram como @ivanmillanchef

Si te caes, te levantas y no renuncias a tus ideas

No dejes de leer:

Círculos [Diseño y Transformación] Corte en capas para Francisco

Círculos Estilo y belleza