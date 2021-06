Christian Cárdenas es el rey de la moda

Christian Octavio Cárdenas Robles, de 29 años de edad y originario de Tuxpan, Jalisco, México, ganó la corona de Mr. Latinoamérica Internacional, que se llevó a cabo en Comayagua, Honduras.

En exclusiva para El Sol de Tlaxcala platicó de su experiencia en este concurso de belleza, donde participaron diferentes países, pero sin duda, el jurado declinó por Christian, un hombre que supo cómo expresarse en la pasarela.

Su carisma, su nobleza y su personalidad, fueron características que calificaron los que estuvieron frente a la pasarela, personalidades del ámbito de la moda y reconocidos a nivel internacional.

Comentó que fue una experiencia inolvidable, porque conoció grandes amigos, “porque en cada certamen de belleza se trata de hacer amistades y no enemigos, estoy feliz por este triunfo, y más porque representé a mi país con orgullo, fue difícil, no fue tan fácil, pues hubo muchos chicos que sentía que me ganaban, sin embargo, yo también me esforcé y meses antes estuve preparándome para este gran día”.

Christian Cárdenas ganó la corona de Mr. Latinoamérica Internacional | CORTESÍA: LOS MASTER U

Christian es un joven que tiene le tiene cariño a Tlaxcala y en sus redes sociales lo ha expresado, aquí tiene amigos que lo han apoyado en todo momento.

Dijo que en sus redes sociales también tiene muchos amigos de la entidad que, aunque sea a distancia, siempre le han comentado cosas lindas y le externan su apoyo, porque confían en el gran talento que posee este joven apuesto que saca más de un suspiro a sus seguidoras.

FORMACIÓN PROFESIONAL

El joven jalisciense es voluntariado altruista en el cuidado y rescate animal. Licenciado en contaduría pública con maestría en habilidades directivas.

Es modelo profesional, Christian siempre supo que llegaría a ser un gran artista, y está logrando ese sueño que desde niño tuvo.

Agradeció el apoyo de su familia y amigos que le dan ánimos y no dejarse caer, que cuesta tener todo, pero nuca es imposible.

Si tienes un sueño, persíguelo, nunca te rindas, por muy imposible que lo veas, te aseguro que se cumplirá, se perseverante y si te caes, levántate y nunca digas no puedo.

