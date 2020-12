Claire Harp, lleva el arte a flor de piel

Claire Harp es una mujer emprendedora, actriz, modelo, conductora y artística plástica, nació en Venezuela, pero fan de México y Tlaxcala, concedió una entrevista exclusiva para Círculos y conocimos un poco más de ella.

Preparándose como actriz, ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas obras de teatro y ha realizado algunas participaciones en proyectos actorales y hasta la fecha ha pintado algunas 1000 obras o más.

Es considerada una artista integral, ya que no solo puedo manejarse con la pintura sino también, en otras áreas artísticas.

Su inspiración sin duda es su familia, debido a que es una persona muy familiar y tiene una hija de 10 años que muchas veces le da ideas para crear sus obras y personajes, “es mi directora de vida”.

Comentó que “mi padre solía pintar en sus tiempos libres como hobby y mi madre siempre tuvo un gran talento para muchas cosas, el talento lo tengo desde que nací”.

Recordó que a los 12 años prefería no entrar a las clases de la escuela para quedarse en una catedral que quedaba cerca de su casa, se iba allá con su cuaderno y lápiz y comenzaba a dibujar las gárgolas y la infraestructura de la iglesia.

Fue ahí en donde comprendió que le apasionaba la pintura “le comenté a mi madre y ahí empezó mi carrera como artista”.

Comenzó su carrera a la edad de 13 años en la Escuela de Artes Plásticas Tito Salas, en Venezuela, ahí aprendió sus primeras técnicas y comprendió mucho más allá lo que significaba.

Pintar, lo ha convertido en un hábito y un estilo de vida, sus clases eran diarias y le dedicada 12 horas al día, para perfeccionar trazos y mientras pasaba más tiempo, más quería aprender y avanzar.

Adicional a eso, cuando tenía 16 años comenzó a ver clases de actuación en Caracas en el Teatro Amador Bendayan, también llamado Casa del Artista, donde aprendió sus primeros ejercicios de actuación.

Comentó que a los 17 años de edad tuvo su primera satisfacción como artista plástico y fue seleccionada para la Casa de Subasta más Importante de Venezuela (Casa de Subasta Odalys) Con la participación de mi obra Marilyn Monroe.

Después decidió venir a México para darse a conocer como lo que es, una artista integral en la rama de la pintura y la actuación.

Intelectual y carismática, así es Claire / Cortesía Claire Harp

“Mis miedos serían no tener salud o que alguien de mi familia no cuente con salud, este temor ha sido desde siempre, creo que todo en esta vida se puede solucionar si contamos con buena salud y tenemos energía para hacer las cosas, si no tenemos salud no tenemos nada, así que ese sería mi mayor temor”

Próximamente tiene pensando la apertura de su Galería de Arte en la Ciudad de México, la cual quiere proyectar a nivel mundial y tiene unos proyectos en puerta con respecto a la actuación que se consolidaran el año que viene ya que por este año fue un poco lento por la pandemia, aunque también este año fue de aprendizaje y preparación para el próximo arrancar con todo.

POLIFACÉTICA

Ha trabajado en diferentes obras de teatro y realizado algunas participaciones en proyectos actorales; además ha pintado cerca de 1000 cuadros

