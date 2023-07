Colección de verano Nayeli Meléndez cautiva con “Cápsula”

La diseñadora de modas Nayeli Meléndez dice que ha notado que las mujeres no quieren seguir las reglas sobre lo que pueden usar y cuándo pueden usarlo. Quieren vestirse a su manera y ella les ayuda a hacerlo con su nueva colección. Este es el máximo reporte de tendencias de moda 2023 y cómo se combinan. Aquí te presentamos los estilos, la ropa, los colores y las estéticas que conquistarán tu armario según la experta en moda.

Círculos Unen talentos diseñadores y agencias de modelaje

Lee más:➡️Luz Rincón quiere conocer Tlaxcala

Su nueva propuesta es “Cápsula”, que forma parte de la colección “Viva la vida”, donde los colores son lo máximo, en esta etapa presenta telas más brillantes, los colores pastel y los pantalones holgados y faldas son lo de última moda. Los tops vienen más fuertes que nunca, estos se pueden combinar con una bonita falda y pantalones con blazer.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes

En “Cápsula”, los vestidos largos también son tendencia para las graduaciones, y para todas esas bellas jovencitas que quieren lucir glamurosas en su día especial estos diseños son la mejor opción. Las blusas con manga a los hombros son infaltables en el armario, pues son ideales para todo tipo de evento.

La colección de Nayeli Meléndez es una de las que más ha gustado no solo a las mujeres de Tlaxcala, ya que jóvenes y adultas de otros estados, incluso de Estados Unidos han pedido sus prendas para ponerse a la moda. En las últimas semanas la diseñadora ha estado en importantes pasarelas de moda de México, presentando la otra parte de su colección “Viva la vida”, de la que se desprende “Cápsula”, que se ha vuelto popular por sus especiales diseños y texturas de tela.

Sigue leyendo:➡️Nailea Norvind convivió con gente de Tlaxco en tarde de literatura

Es un placer ser parte de la moda actual, que la gente de todas las edades disfrute de mis diseños. Trato de ser vanguardista, que la ropa que diseño sea para todo tipo de ocasión y que se sientan seguras de portar las prendas. Gracias a quienes siempre me han apoyado; a ustedes, El Sol Tlaxcala, que me han dado la oportunidad de dar a conocer tendencias; a sus amables lectores, que luego recibo mensajes de que vieron en el periódico mis diseños y les han parecido fabulosos y me felicitan por el trabajo. Gracias de nueva cuenta a todos.