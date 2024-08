¿Cómo saber cuándo acudir con un especialista en salud mental? Te damos algunas recomendaciones

Al tratarse de un problema de salud físico es más fácil determinar el momento en el que requerimos atención de un médico especialista, pero la situación se pone más compleja cuando lo que necesitamos es la atención para nuestra mente y emociones, ¿Cuáles son las señales para acudir a un psicólogo?

Círculos ¡Olvídate de los malestares! Reduce la inflamación abdominal con estos sencillos cambios en tu dieta

Entérate: ➡️¿Quieres lucir una piel joven? Disminuye el uso de pantallas; aquí te contamos éste y otros secretos para un rostro radiante

Platicamos con nuestra psicóloga de cabecera, Sandy Ramírez, quien nos compartió las situaciones en las que es recomendable que acudas con un especialista en salud mental.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Todavía existe un tabú y cierta resistencia a la atención psicológica porque, desafortunadamente, en nuestra sociedad se nos ha enseñado que tenemos que ser fuertes y no mostrar debilidad en cuanto las emociones, pero olvidamos que el cerebro es también un órgano y que los procesos mentales dependen también de procesos biológicos y que debemos atendernos en este aspecto, como con cualquier otro especialista en salud, nos mencionó Sandy Ramírez.

No dejes de leer: ➡️Cinco consejos para crear un guardarropa ecofriendly, libre de químicos dañinos

Hay situaciones muy claras en las que nos vemos rebasados por nuestros pensamientos y sensaciones emocionales y es justo en este tipo de circunstancias en las que debemos buscar la ayuda de un profesional.

CUANDO SIENTES ANSIEDAD

¿Has notado que te cuesta conciliar el sueño o sientes que no descansas lo suficiente por la noche?, ¿El estrés del día a día te abruma a pesar de tratarse de situaciones que no son tan complejas?, ¿Estás irritable y de malas y no sabes por qué?, ¿Has sentido miedo e incluso pánico sin razón aparente? Quizás estás atravesando por un episodio de ansiedad.

Círculos Restaurante huamantleco participará en el concurso internacional de Paella Sueca, en España

Sigue leyendo: ➡️¿Buscas un entrenamiento divertido? El ballet fitness es para ti, conoce esta disciplina que te ayuda a la tonificación muscular son forzar tu cuerpo

Sandy Ramírez explica que estos sentimientos de ansiedad pueden llegar a interferir con tu calidad de vida, por lo que un diagnóstico y tratamiento adecuado mejorará tu salud.

CUANDO TE SIENTES SOLO Y NO HAY UNA RED DE APOYO

Los seres humanos necesitamos del contacto y la escucha del otro para poder procesar los sucesos complejos o adversos del día a día o los pensamientos que nos aquejan, pero no todos tienen la posibilidad de contar con amigos o familiares que sean esa escucha segura y de confianza.

Círculos Hann Foodie, la tlaxcalteca que nos enseña los mejores lugares de comida

Te recomendamos: ➡️Natalia Catalá, la influencer de raíces tlaxcaltecas que se ha colocado como la favorita de grandes firmas de moda

“Es ahí donde la terapia es de mucha ayuda para la persona que busca un lugar seguro para compartir sus pensamientos”, señala la especialista.

CUANDO UN COMPORTAMIENTO ME GENERA CONFLICTO CON OTRAS PERSONAS

Círculos Te compartimos tres sencillos consejos de la psicóloga Sandy Ramírez para disminuir el estrés

Continúa leyendo: ➡️“Al toro, con causa y a la moda”: No te pierdas esta pasarela taurina en Huamantla

Si de manera recurrente las personas a tu alrededor se quejan de un comportamiento tuyo en particular como irritabilidad, mentir demasiado, abuso de sustancias, entre muchas otras situaciones, es momento de buscar orientación profesional que te ayude a identificar los comportamientos que están afectando tus relaciones interpersonales.

CUANDO NECESITAS CAMBIAR DE HÁBITOS

¿Ya identificaste que el comer en exceso te hace daño pero aún así no logras mejorar tu alimentación? Este es sólo un ejemplo de los hábitos que puedes modificar o eliminar con la ayuda de cierto tipo de terapias que te fortalecen mentalmente y te ayudan a encontrar los caminos adecuados para lograr tus objetivos.

Círculos Cinco consejos para mantener el aroma de tu perfume favorito sin la necesidad de retocar

Lee más: ➡️¡Brilla la destilería tlaxcalteca Cuatro Volcanes! Recibe dos medallas por su Brandy de Tuna y Ginebra de Mole

CUANDO QUIERES SER ESCUCHADO SIN NINGÚN JUICIO

No siempre la familia o los amigos son las personas con quienes sientes la confianza para hablar de temas muy íntimos de tu vida personal, es por eso que un terapeuta es quien podría escucharte y ayudarte a generar procesos mentales benéficos, pues recuerda que su ética profesional está basada en la confidencialidad.

CUANDO TIENDES A SOBREPENSAR

Marlene Alonso Meneses Resiliencia / Salud mental en la era digital: el impacto de las redes sociales y la tecnología en los jóvenes

Más detalles: ➡️Tequiti fusiona en sus prendas moda y tradición, con el toque artesanal de Contla

Si algún problema se ha convertido en un pensamiento que no deja tu mente en casi ningún momento y te genera estrés emocional, sin duda es momento de tratarlo en terapia.

Estos son algunos de los puntos que te darán un panorama sobre cuándo es el momento para acudir a un especialista de la psicología; recuerda que al igual que en otras ramas de la salud, una atención oportuna es lo más recomendable para una vida plena.

Si quieres saber más consejos, visita las redes sociales de la psicóloga Sandy Ramírez. En Instagram la encuentras como @psic. sandyramirez.