Con bolsas de yute ¡luce muy mexicana!

Con la llegada de este mes no sólo toca cambiar de modelito, también es el momento de incorporar nuevos complementos a nuestro outfit y, caminando por las calles de Chiautempan, encontramos una tienda llamada La Charrería, que al entrar uno queda sorprendido por tan bellos accesorios artesanales elaborados con yute.

Los colores de temporada son muy llamativos y más en estos accesorios para las mujeres que les gusta la moda artesanal y que mejor en estas fiestas patrióticas, donde seguramente festejarás el 15 de septiembre con tus más allegados en casa o desde una video llamada con tus amistades, que la pandemia no invada el glamur; no importa que sigas en casa, pero debes tener un detalle de estos.

Círculos Maquillar es su pasión

Los encargados de la tienda, que verdaderamente es cien por ciento mexicana y tlaxcalteca, comentaron que quisieron innovar las tendencia de moda en esta temporada con algo que, años atrás, era muy cotizado como el yute, por lo que han revivido este material con hermosos bolsos, carteras y hasta aretes, para que no te falten en tu armario.

Los bolsos y carteras de yute es una de las tendencias que siempre seguirán de moda y los diseñadores nos sorprenden con nuevas versiones. Diseños en diferentes formas que quedan ideales con los street-style estivales y que puedes estrenar desde ya.

Las carteras y demás accesorios hechos de fibra natural se han convertido en el objeto de deseo del street style.

Foto: Ruth Padilla

Los bolsos de yute con forma redondeada son sin duda los grandes protagonistas. Modelos circulares de asa corta o de asa larga para lucir a modo de bandolera y que se encargan de dar un toque chic a un outfit estival. Pero hay más diseños que te van a encantar.

Los expertos en moda, dijeron que las bolsas tipo capazo, shopping o de formas menos convencionales y los de mano son ideales para lucir outfits de noche, excelentes para el 15 de septiembre y verte muy mexicana. Pero también son ideales para llevar a la playa lo justo y necesario; esta moda que se ha convertido en el básico, por excelencia en cualquier temporada, en cuestión de complementos. Si quieres darle un giro a tu armario, no olvides que el yute está de regreso para ponerte en moda, no solo en este mes, si no en cualquier temporada del año.

DATO:

Conoce más sobre las tendencias para el mes patrio en el Facebook La Charrería

Molesta la reapertura de bares en Chiautempan



Más Información aquí ➡ https://t.co/YeUwlfeZiK#Municipios #Reapertura pic.twitter.com/obB1VgfZX8 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 5, 2020



NO DEJES DE LEER



Círculos En “La choza del pescador” vive la experiencia del mar en tu paladar

Círculos Coronan a Miranda como Señorita Teolocholco Costumbres y Tradiciones 2020