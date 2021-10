Connie Rodríguez, rumbo a Miss Petite Sea World

Connie Rodríguez reapareció en sus redes sociales con tremendas fotos que cautivaron con su belleza a sus seguidores; inmediatamente tuvo reacciones positivas, no dejaron de chulearla y preguntar ¿Qué ha sido de ella en estas ultimas semanas?

Círculos Amal, del modelaje a la mezcla de sonidos

La Señorita Petite México Costumbres y Tradiciones 2020, respondió que su ausencia por unas semanas fue porque se está preparando para el certamen internacional Miss Petite Sea World 2020-2021, que se llevará a cabo en el mes de diciembre, en Perú y que con orgullo representará a México y Tlaxcala.

Círculos Consiente tu paladar en “Mi Terraza Tlaxcala”

Lee más: ➡️ Tlaxcaltecas lucieron sus mejores galas en este mes

¿En qué consiste tu preparación?

En llevar una buena alimentación, tener la mente en positivo, hacer ejercicio, aparte de estudiar mucho la historia de Tlaxcala y México mi concentración es muy estricta, pero tampoco quiero abandonar a mis amigos y seguidores y esta vez quise sorprenderlos con nuevas fotos de mi imagen.

¿Qué significa ir a este concurso?

Te recomendamos: ➡️ Las grandes firmas internacionales regresan a Fashion Week Milán

Es una gran oportunidad en donde debo dar lo mejor, no debo fallar en nada, me siento nerviosa, y es algo que debo evitar, estoy trabajando en eso, pero me siento bien en realidad, confío en mí y en Dios.

Posee una belleza encantadora. Cortesía | Edwin Rodríguez

Círculos Gabriela y José Ramón unen sus vidas en matrimonio

¿Qué te dice tu director de certamen?

Que siempre ponga mi mente en blanco, que no me estrese en estos dos meses que me faltan para viajar a Perú y que pase lo que pase, siempre debo pensar que gané, porque con el esfuerzo y el estar en ese lugar tan grande ya gané, mi director es Uri corona, una persona muy profesional que siempre esta preocupado por lo que realizó, me da consejos y me apoya mucho.

¿Desde cuando comenzaste a ser parte d las pasarelas?

Lee más: ➡️ DJ Steve Aoki diseña exclusiva línea de calzado para la firma Ermenegildo Zegna





Hace como cinco años ya profesionalmente.

Representará a Tlaxcala y México en Perú. Cortesía | Edwin Rodríguez

Círculos Chalecos de rebozo para el look ideal

¿Siempre fue una pasión estar en pasarelas?

Sí, desde niña veía las transmisiones de certámenes de belleza, hasta me imaginaba ser una de las que estaban en la tele, les decía a mis papás que algún día llegaría a ser como una de las modelos de tele.

¿Qué te decían tus papás cuando querías ser modelo?

Nunca me bajaron de mi sueño, al contrario, me decían que trabajara duro para que cumpliera ese sueño, porque los sueños se cumplen, solo hay que tener perseverancia y nuca dejar de creer en las ilusiones, porque todo se vuelve realidad.

Te puede interesar: ➡️ Esteban Fuentes presenta su exposición Metamorfosis del barro

Círculos Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala firma convenios con universidades

Hoy que ven tus sueños hechos realidad ¿Qué dicen?

Me felicitan y me apoyan como el primer día que les dije que quería ser modelo y reina de belleza.

Cumpliste tus sueños, pero, ¿Pensaste verte en un internacional, representar a México?

No, pero tampoco descarté esa idea, ese era un sueño mucho más grande que ya cumplí y por eso me estoy preparando porque quiero seguir en esto, quiero seguir representando a Tlaxcala y México.





Más notas: ➡️ Vestir sustentable y adaptarse





21 años de edad tiene la joven modelo, es originaria de Tlaxco, Técnico en Logística y estilista profesional.





Círculos Universal Petite Tlaxcala 2021 | Flor Sanluis, una mujer empoderada





Connie Rodríguez, Reina de belleza

Los sueños se cumplen, solo hay que tener perseverancia y nuca dejar de creer en las ilusiones, porque todo se vuelve realidad”





LEE MÁS

Círculos Ragnar Olafsson, de visita en Tlaxcala

Círculos Belleza tlaxcalteca | Karla cumple sus sueños

Círculos Vida saludable con Paola Sasso