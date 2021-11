Conoce a Roxana Ventura, altruista y emprendedora

En esta ocasión platicamos con una mujer talentosa en todos los ámbitos, es admirable por su corazón altruista y por su gran desempeño en las pasarelas de moda, hablamos de Roxana Ventura, una modelo y emprendedora, de origen venezolano, que día a día se prepara para dar lo mejor de sí y mostrar al mundo lo que sabe hacer, pero también su pasión por la vida.

Círculos Selene Huerta y Luis Alberto, celebran boda tlaxcalteca

¿Desde cuándo te interesó ser famosa?

Continúa leyendo: ➡️ Pese a pandemia, Fernando Cordero sigue en la música

“Desde muy pequeña tuve interés en los medios de comunicación, pues me gustaba posar para las cámaras y para la fotografía. A los 13 años comencé mi preparación en el mundo del modelaje, pues es algo que me apasiona y que en mi país tiene repunte debido a las participaciones en los certámenes internacionales de belleza”.

Con la llegada de las plataformas digitales, vio la oportunidad de mostrar su talento a través de ellas, ya que considera que es una forma mucho más viable para darse a conocer.

A los 13 años comenzó su preparación en el mundo del modelaje. | Roxana Ventura

Lee más: ➡️ Concluye Stephanie su reinado en Teen Universe Tlaxcala

Su trabajo le ha permitido participar en videos musicales como “Todo Pa' Ti”, de Jeon y Joey Montana, así como “Bobolongs”, de Jeon ft. Steve Andreas.

Para Roxana es muy importante la disciplina, así que cada día se exige y reta, pues sabe que es la forma en la que podrá lograr sus objetivos.

¿Cómo eres contigo misma?

Entérate: ➡️Jaime Ibiza rinde homenaje a las musas de la moda mexicana

“Soy dura conmigo misma: dieta, ejercicios, clases de inglés, etcétera. Día a día trato de ser mejor persona y de aprender más y más”, expresó la modelo.

¿Cómo consideras que son las redes sociales para ti?

“Son una forma de comunicación que he logrado maniobrar no solo para mostrar mi talento, sino para compartir con el mundo un poco del lugar donde actualmente vivo, Miami; además de mi día a día, donde reflejo el esfuerzo que realiza para alcanzar sus metas y así poder motivar a más personas a salir adelante ante las adversidades que se puedan presentar”.

Roxana Ventura, una modelo y emprendedora, de origen venezolano. | Roxana Ventura

Más notas: ➡️Pasarela mostró talento local

Pero su talento no es solo estar frente a las cámaras, pues es una mujer que disfruta de su independencia y de crear nuevas oportunidades para ella y más personas.





Así es como surge su línea de lencería, en la que buscó reflejar la belleza y sensualidad femenina.





Sabemos que tienes una línea de lencería ¿Cómo surgió esta idea?

“No fue fácil lograrlo, puesto que emprendí muy pequeña y la gente no creía en mí. Tuve que batallar con eso y con la situación de mi natal Venezuela. Lo dejé, pero no por ello me detengo”, declaró Roxana.

No dejes de leer: ➡️Busca Celeste Marbella corona de certamen de belleza

Actualmente, Roxana está concentrada en retomar esa faceta de su vida, por lo que está preparando su regreso a la lencería, trajes de baño y ropa deportiva. Además de continuar en el mundo de las pasarelas y las redes sociales, donde seguirá mostrando que Venezuela tiene gente talentosa con ganas de salir adelante y que lucha por sus sueños. Redes sociales: https://www.instagram.com/roxanaventuraa/?hl=es-la

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roxana Ventura (@roxanaventuraa)

PROYECTOS

Roxana prepara el regreso de su línea de lencería, trajes de baño y ropa deportiva, además continuará en el mundo de las pasarelas y las redes sociales.













TE RECOMENDAMOS⬇️

Círculos Busca Celeste Marbella corona de certamen de belleza

Círculos Pasarela mostró talento local