Corona Tlaxcala a la señora Leticia

Oficialmente presentaron a Leticia Chong Gutiérrez como “Señora México Internacional Tlaxcala 2022”, es una mujer que desde siempre quiso ser parte de un certamen de belleza, sin embargo, ese sueño no lo logró por superarse profesionalmente, pero hoy la vida la premia con ese gran objetivo. Es originaria del municipio de Tlaxcala, tiene 45 años de edad, es abogada, mide un metro con 58 centímetros y dijo que nunca es tarde para realizar lo que uno quiere.

En entrevista exclusiva, nos cuenta un poco de ella para conocerla y del gran entusiasmo que tiene por representar al estado a nivel nacional.

¿Quién es Leticia Chong Gutiérrez?

Una mujer trabajadora, que ama sus orígenes y que nunca se rinde y que lucha por conseguir sus sueños.

¿Cuáles son tus pasatiempos?

El físico culturismo y la lectura.

¿Tus gustos?

Me encanta la comida mexicana.

¿Practicas algún deporte?

Fisicoculturismo.

¿Qué adversidad te hizo más fuerte?

Todas las lecciones que me ha dado la vida, he aprendido de cada una de ellas y me han hecho muy fuerte y a saber tomar mejores decisiones.

¿Cuál es tu sueño?

Llegar a ser una mujer muy exitosa para que con ese poder pueda apoyar a la gente de mi municipio.

¿Es tu primera experiencia en los certámenes de belleza?

Sí, la primera.

¿Cómo te sientes?

Muy contenta, muy feliz y orgullosa.

¿Qué te motivó a concursar?

Siempre quise estar en un certamen.

¿Qué ofrecerás como abanderada del estado de Tlaxcala?

Representar dignamente a mi estado y apoyar a todas las mujeres, que jamás se rindan que sigan sus sueños y dar a conocer toda la belleza turística y la cultura que hay en nuestra tierra.

¿Cómo manejas tus redes sociales?

Está dividida en Facebook profesionalmente. En Tik Tok todo lo relacionado al deporte y en Instagram de todo.

¿Qué mensaje das a las mujeres maduras con este sueño?

Que sigan luchando por sus sueños que jamás se rindan, que recuerden que la distancia que hay entre un sueño y la realidad se le llama disciplina.

