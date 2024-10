Coronan a Cristina González como Miss Freedom of the World of México 2025; representará al país en Europa

La bella soberana y modelo profesional Cristina González Contreras, fue coronada como Miss Freedom of the World of México 2025 y representará al país en el certamen internacional que se llevará a cabo en Kosovo, en el continente europeo, el próximo año en el mes de junio.

Cristina explicó que es la primera vez que Tlaxcala gana un certamen nacional de grand slam, el Miss Freedom of the World of México 2025, llevando una corona de gran importancia, donde México no podría quedar atrás sin participar en este concurso de renombre a nivel internacional.

Dijo que es un certamen con causa que busca tomar conciencia de la importancia que es tener la paz entre países, por eso se creó Miss Freedom of the World.

“Es un certamen muy importante ya que represento a México y compito con varios países, pero aparte de calificar la belleza lo más importante es el proyecto que se realiza con el tema de la paz, es por eso que quise entrar a este certamen con causa, donde lo primero es que el mundo vea el cambio que quieres hacer y que al tener una corona te facilita poder alzar la voz en representación de muchas personas que no pueden pero que quieren hacer algo por el planeta y la sociedad”.

Es la primera tlaxcalteca que gana un certamen nacional de belleza de grand slam y que representará a México en el internacional. Ruth Padilla / El Sol de Tlaxcala

Pidió que sigan sus redes sociales @CristinaGonCon, para ver paso a paso cómo se preparó para su certamen internacional ya que abarca desde tener una excelente pasarela hasta poder hablar bien inglés. “Aprovecho este espacio para invitar a todas las empresas grandes y pequeñas que consideren yo pueda apoyar en brindar difusión y contenido para redes sociales, pueden mandarme un mensaje por Instagram o por WhatsApp al 2461733117 para colaborar, ya que mi objetivo es aprovechar mi corona nacional para que mi gente tlaxcalteca tenga voz en todo el país y se vea beneficiado con sus emprendimientos”, expresó Cristina.

¿Quién es tu ícono en cuanto a estilo?

La verdad no tengo a alguien en particular. Para mí es más hermoso ver a personas con sus propios estilos y que no le tienen miedo a lo que las personas digan por lo que usan, así que hago lo mismo y de acuerdo a mi modo emocional es como me visto y lo que quiero transmitir, que es comodidad, pero siempre con toque único.

Sus títulos de belleza son: Reina de Club de Leones de Apizaco, Miss Petite Tlaxcala 2018, Miss Mundo Prehispánico 2019, Miss Earth Tlaxcala 2024.