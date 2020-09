Coronan a Erandi Flores como Miss Petite Globe Tlaxcala 2020

En un ambiente libre de contagios y con las medidas sanitarias por la pandemia de la Covid-19, coronaron a Erandi Flores como Miss Petite Globe Tlaxcala 2020.

Durante el evento, presentaron a todas las participantes en sus diferentes categorías; en Petite solo tres fueron las concursantes, la afortunada fue Erandi, quien agradeció el apoyo de su familia, que siempre la ánimo a luchar por esta corona y por su directora estatal Rosa Giovanna Hernández, quien confío en ella y le brindó la oportunidad de permanecer a esta gran familia.

Ella es audaz y capaz de realizar cualquier sueño/Cortesía Erandi Flores

La bella modelo, comentó, que no defraudará a las personas que han creído en ella, dará lo mejor para el certamen nacional, lo que implica prepararse el doble de lo que venía haciendo desde su casa.

Por cuestiones de pandemia, mi preparación fue en línea con los colaboradores de Miss Globe, siempre estuvieron al pendiente de que no solamente yo aprendiera y me prepara, para este concurso, si no a todas las niñas nos ponían a trabajar, fue difícil porque no es lo mismo tener nuestra preparación presencial, que en línea, pero es otra de ellas experiencias que viví y vivieron las demás y en lo particular nunca me rendí y continúe con todo.

Presentación de todas las concursantes/Cortesía Erandi Flores

Reconoció que fue un concurso muy riguroso, pero nunca bajó su ritmo de competencia y juro que la corona sería para ella, lo que logró con gran esmero y disciplina.

“A todas las niñas que sueñan con ser reina de belleza, yo las invito a que se iban a esto, a veces nos sentimos menos que otras, porque eso a mí me pasaba, pero no debe ser así, todo mujer es bella y como se dice, el que no arriesga no gana, y es verdad, si queremos algo no importa que a la primera vez nos vaya mal, tenemos que ser perseverantes”.

Erandi una belleza Tlaxcalteca y altruista/Cortesía Erandi Flores

Por otro lado, dijo que continuará preparándose desde casa, “no porqu que ya soy reina déjate mi hábitos, seré aún más exigente en mi persona, tengo una gran responsabilidad, el representar a mi bello estado de Tlaxcala en los mejores eventos a nivel nacional, tenemos todavía mucho que dar a conocer”.

OTRAS GANADORAS

Viridiana Elioza ganó la banda de Perseverancia y su título Reto Pasarela.

Amayrani Rodríguez ganó el Reto Multimedia y la banda Fotogénica Globe 2020.

