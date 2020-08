Coronan a Miranda como Señorita Teolocholco Costumbres y Tradiciones 2020

En medio de la alegría, porras y todo tipo de parabienes, la bella jovencita de 17 años, Miranda Yamile Hernández Águila fue coronada como Señorita Teolocholco Costumbres y Tradiciones 2020; automáticamente pasó a ser una de las aspirantes a la corona estatal, representará con orgullo a su municipio.

El evento se llevó a cabo en la casa de Miranda, lugar que brilló en todo su esplendor, fue algo muy original, lucieron una serie de focos blancos, que combinaba con su vestido, que por cierto, hacía que luciera su hermosa silueta; alrededor de la serie, colocaron fotos de Miranda, para que la conocieran, no solo como reina, si no como una mujer soñadora.

La coronación estuvo a cargo del coordinador estatal del certamen de belleza Hugo Quijano Méndez, el director nacional Uri Corona y de la Miss Earth Tlaxcala 2020, Elena Roldán quienes felicitaron a la nueva soberana que forma parte de este concurso que resalta lo bello de cada municipio y estado.

AGRADECIDA CON LA VIDA

Por su parte, Miranda agradeció el apoyo de toda su familia y de quienes han pues la confianza en ella para que represente a Teolocholco en uno de los certámenes de belleza que ha hecho historia por varios años y que con el esfuerzo de los directores se mantiene vivo, para cumplir sueños de las mujeres que desean ser reinas.

Me siento afortunada por todo lo que estoy viviendo, tengo un compromiso grande, donde Teolocholco brillará y estoy segura que calificaremos, desde casa estaré preparándome para dar lo mejor el día del concurso, sé que no los defraudaré, mis maestros en línea me irán asesorando y con gusto pondré mucha atención, gracias a todos por esta gran oportunidad.Mientras que, el director nacional del certamen, dijo que es un orgullo apoyar a las señoritas que creen en este concurso, dónde no solo aprenderán muchas cosas, sino harán amigas.

Miranda fue coronada como Señorita Teolocholco Costumbres y Tradiciones 2020/CORTESÍA MIGUEL MUNIVE

“Somos una familia aquí, todos nos apoyamos y no buscamos que hayan diferencias entre las señoritas que concursan, al contrario, siempre se le inculca el respeto, aquí todas son ganadoras, no hay distinción y a todas se le da lo mismo, creo eso es lo que nos caracteriza como certamen, el vernos como hermanos, aquí reina la alegría y cuando algo anda mal, se habla no se grita ni se ofende”.

Por último, la Miss Earth Tlaxcala Elena Roldán, le deseó lo mejor a Miranda y en breve comentó su experiencia cuando fue Señorita Tlaxcala Costumbres y Tradiciones.

Miranda Yamile Hernández / Reina de belleza

