Coronan a Miss Earth Tlaxcala 2023

En días pasados presentaron y coronaron a Yaritza Vásquez Saldaña como Miss Earth Tlaxcala 2023. Al evento acudieron reinas de belleza y personalidades de la vida social de la entidad.

Los invitados a esta convivencia llegaron puntuales y luciendo glamurosos, vestidos largo, cortos, palazos, sin dejar atrás los colores invernales.

Yaritza se presentó con una pasarela, lució un vestido corto de color morado, cabello suelto con unas ondas muy a su estilo, el maquillaje fue muy natural, su carisma y humildad cautivó los que asistentes.

Después de la pasarela, coronaron a Yaritza, quien dijo estar contenta por esta nueva experiencia que llevará presente para toda su vida, pero también expresó ser afortunada con todo lo que ha recibido, pero, sobre todo, orgullosa de portar una de las coronas más importantes de belleza y ser una digna representante de Tlaxcala en todos los eventos que sea invitada.

Pondré en alto el nombre de Tlaxcala en todo momento, demostraré la riqueza cultural de mi bello estado, pero lo más importante, tendré una encomienda de aportar para el cuidado del medio ambiente.

La reina de belleza, estuvo acompañada de sus seres queridos, que llegaron a brindarle el apoyo incondicional.

Me siento contenta, pero esto también se lo debo a mi familia que siempre ha estado a mi lado, para darme las fuerzas necesarias y seguir adelante, que, si me caigo, ellos son los primeros en ayudarme a levantarme y decirme que nadie pierde en esta vida y por nada del mundo debo dejar que lo negativo me quite la emoción y ganas de luchar por lo que quiero, de las cosas malas siempre hay que aprender.