Dafne puso en alto a Tlaxcala, en “La Voz 2020”

Con el carisma que caracteriza a Dafne Viridiana Celada Guerrero y con el amor y pasión que le tiene a la música, platicó para Círculos un poco de ella y de la experiencia que vivió al ser parte de “La Voz 2020”, que transmite Tv Azteca.

La talentosa Dafne es originaria del municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala; tiene 32 años, es hija de los profesores Juan Carlos Celada y Viridiana Guerrero, quienes siempre la han apoyado incondicionalmente en todo lo que se propone emprender.

Esta bella chica, desde la edad de los 17 años, comenzó su travesía por el mundo del canto.

Comentó que escribe canciones y todas son especiales, “porque todas tienen algo especial, porque las escribí en momentos especiales”.

Se describió como una mujer decidida y dedicada, cree que los sueños se hacen realidad, solo es cuestión de tener voluntad de llevarlos a cabo sin importar lo demás.

La bella Dafne, aparte de ser una excelente cantante, con una voz privilegiada, es toda una profesionista: egresó como licenciada en Diseño de estrategias y producción publicitaria.

¿Qué géneros musicales son los que más disfrutas escuchar?

Me gusta mucho la música italiana, me gusta el pop, el country.

Cuando decides dedicarte a la música y le dices tu familia ¿Cuál fue la respuesta de ellos?

Positiva, siempre me han apoyado y estoy agradecida por todo lo que han hecho por mi.

Dafne, ¿Cómo te sentiste al ser parte de “La Voz”?

Feliz y bendecida por la experiencia.

Anteriormente ¿habías buscado la oportunidad en otros programas?

Sí, en algunos otros como “La Academia”, que también es parte de Tv Azteca.

¿Cómo fue interpretar en tu presentación, “La luna del cielo”, canción del también huamantleco Carlos Rivera?

Con una gran responsabilidad, pero me hizo muy feliz porque el tema significa mucho para mí.

Carlos Rivera te felicitó por participar en “La Voz” ¿Has hablado con él?

No, solo fue por redes sociales, y me siento contenta de que lo haya hecho; estoy orgullosa de haber representado a mi bella Tlaxcala.

¿Ser parte del equipo de Belinda, fue difícil?

No, todos mis compañeros son muy lindos y ella también, es muy profesional, es una gran persona.

¿Cómo consideras a Belinda?

Tiene un hermoso corazón y mucha paciencia, siempre me dio ánimos y me enseñó a no dejarme derrotar, es una mujer admirable en todos los aspectos.

Para conocer más sobre Dafne, síguela en Facebokk, Twitter e Instagram y YouTube como DafneCelada.

CUÁNDO

“La Voz” se transmite por Azteca uno, los lunes y martes a las 19:30 horas.

