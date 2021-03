Daniela Soto-Innes pide más mujeres chefs en el mundo

Con el fin de inspirar a las nuevas generaciones de chefs, la Universidad del Valle de México (UVM), realizó un panel on line en el que participó Daniela Soto-Innes, al lado de Ángel García y Benito Molina, tres destacados personajes de la gastronomía mexicana reconocidos por llevar los sabores nacionales al mundo.

Durante la charla que fue moderada por la chef Solange Muris, los expertos recordaron algunas de las anécdotas que han vivido durante su trayectoria como chefs, así como también compartieron consejos a los futuros chefs mexicanos.

“Mi abuela era panadera y mi bisabuela cocinera, y desde chica me ponían en la mesa para ver como cocinaban, cuando me mudé a Estados Unidos a los 12 años, empecé como mesera, a calentar pan italiano y pues me gustó”, comentó.

La chef que en 2019 fue reconocida como la mejor del mundo por la prestigiosa lista The Wold’s 50 Best Restaurant, describió a su cocina como un aprendizaje originario del matriarcado, además de que es una fiel promotora de los sabores tradicionales de nuestro país para conquistar el exigente paladar de los comensales internacionales de los restaurantes en los que colabora.

“Eso de la mejor chef sólo lo cree mi mamá (bromea). Yo creo que las mejores chefs son todas nuestras abuelas, para mí los reconocimientos son una motivación para seguir echándole ganas, seguir trabajando duro”, dijo.

Soto-Innes, de 30 años, abrió junto con Enrique Olvera en 2014 su restaurante de cocina mexicana moderna, Cosme, en Nueva York, con el que entraron por primera vez en el ranking de los mejores establecimientos del mundo en 2017.

"Cocinar en un restaurante que tiene un gran volumen y que demanda mucho de tí es muy estresante en algunas ocasiones. Pero lo que hace que todo funcione son las personas con una sonrisa después de trabajar 10 o 12horas al día, sin parar", comentó.

En una industria dominada por los hombres, Daniela lidera una cocina en la que dos tercios de las trabajadoras son mujeres, “tiene que haber más mujeres chefs en el mundo, las manos no tienen género, es muy importante saber eso, cuando yo veo a alguien cocinar, no me fijo en su cara, sino en la manos, es ahí donde realmente viene el talento gastronómico”.

La figura de la chef representa una visión fresca de la gastronomía mundial, que impulsa la figura femenina orgullosamente mexicana, además de estar comprometida con los migrantes al abrir las puertas de su cocina.

“La nueva cocina empieza con las nuevas generaciones, primero hay que aprender a hacer las cosas bien porque si tenemos que representar a nuestro país allá afuera, debemos hacerlo con orgullo”, mencionó.

“México es muy rico, cuando vengo de visita a mi país me encanta ver lo privilegiados que somos al tener una gran variedad de ingredientes. Yo les recomiendo a las nuevas generaciones abrir bien los ojos y valorar los sabores y texturas que nos identifican como mexicanos”.

La también nombrada por la revista Forbes en la lista de las 100 mujeres más poderosas, actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos, donde está a cargo de los restaurantes Cosme y Atla.