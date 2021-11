Danna Durán, reina y microempresaria

Con cordialidad y una buena charla, Danna Durán nos confesó de las cosas buenas que le ha dejado ser soberana, como el de tener muchas amigas de todo México. Actualmente ostenta el título de belleza de Miss Teen Mundial Tlaxcala y en redes sociales le gusta compartir lo que ha hecho en cada certamen que es invitada.

¿En que otros certámenes has participado?

"Participé en el nacional de Teen México, donde sin duda fue una gran experiencia, donde conocí a niñas increíbles de todos los estados".

¿En qué lugar quedaste?

"Tuve sin duda resultados favorables y quedé en el top cinco".

¿De dónde eres originaria?

"Soy orgullosamente originaria de Huamantla".

¿Cuántos años tienes Danna?

"Tengo 19 años y a mi corta edad por decirlo así, voy triunfando en las pasarelas de moda y de belleza y continuaré participando en este ámbito, hasta que la edad ya no me lo permita, mientras disfruto cada momento y disfruto a un más representar a mi municipio y estado".

¿Qué estudias?

"Estoy estudiando la licenciatura de Inteligencia de Negocios; los negocios desde chiquita siempre me apasionaron, es así cómo me convertí en microempresaria. Además de ser empresaria, soy modelo, pertenezco a la agencia "vellamodels" dirigido por René y Payton, ellos fueron los encargados de prepararme rumbo al nacional, formaron a una reina integral, no sólo en el ámbito de pasarelas y pose, sino buscando impulsar mi mejor versión".

Háblanos de tu proyecto social como soberana.

"Consta en ciclos de pláticas con mujeres expertas en su tema, las cuales buscamos empoderar a las mujeres que escuchen nuestras pláticas, y con orgullo puedo decir que hemos tenido muy buenos resultados".

¿Cómo te consideras?

"Una mujer valiente, que no se rinde por nada".

¿Cuál es tu mayor sueño?

"Ser una gran profesionista y continuar en negocios".

¿Cómo te gustaría que te recordaran después de ser reina de belleza"

"Como una mujer que siempre luchó por tener lo que quería".

Tu consejo para otras jovencitas.

"Nunca se rindan, peleen por lo que quieren, siempre sean positivas y de lo malo no lo vean tan malo".





Sobre Danna

Edad: 17 años

Procedencia: Huamantla

Ocupación: estudiante en la Licenciatura de Inteligencia de Negocios, modelo y microempresaria

Meta: Ser profesionista y empoderar a las mujeres

