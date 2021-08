David Flores hechiza a chicos y grandes, en Tlaxcala

Su nombre es David Jonathan Flores Gutiérrez, tiene 33 años, es licenciado en Lenguas Extranjeras, es originario del municipio de Tlaxcala, su pasión por la magia, comenzó a muy corta edad, actualmente tiene de forma profesional seis años.

¿Andas siempre con un mazo de cartas en el bolsillo?

A veces no es un mazo de cartas, otras veces solo son monedas, un marcador o con mi celular.

¿Lo llevas a todos lados?

Trato de siempre traer algo para hacer magia, uno nunca sabe cuando te vas a encontrar a alguien que quiera ver un poco de magia.

El es el mago David y es originario de Tlaxcala. / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Por qué no hay magas?

Sí hay magas, no son muchas pero si hay; entre ellas está la maga Dania Diaz de Venezuela, Carolina Cabedo de Chile, y de México la maga Ekira, Gaby Milán, y la maga Barby.

¿Por qué las mujeres casi siempre son asistentes?

Algunos magos del mundo hace muchos años las ocupaban para que fueran distracción en algunos efectos de magia, pero a la fecha ya no está ese estereotipo para la mujer.

¿En qué situaciones has sacado provecho a la magia en la vida cotidiana?

Para viajar, y conocer gente nueva.

¿Alguna vez te ha salido mal algún performance y se han dado cuenta?

Sí me he equivocado, pero mi trabajo es también a veces “fingir” que me equivoqué para que cuando sea el clímax del truco tenga un efecto mas potente, o si es que de verdad me equivoqué, saber técnicas de respaldo para que el truco funcione y nadie se de cuenta.

Tiene seis años siendo mago. / Ruth Padilla | El Sol de Tlaxcala

¿Es rentable actualmente ser mago?

No te sabría decir con certeza si es rentable, pero yo amo lo que hago y me divierto muchísimo, aunque el mago mas famoso y más rico del mundo a la actualidad es David Copperfield, con 800 millones al año.

¿Tienes algún otro trabajo?

No, solo me dedico a la magia y a sus diferentes variantes de show: infantil, familiar, adultos, magia de cerca, magia de salón y magia de escenario.

¿Le dices directamente a tus parejas que eres mago?

Sí.

¿Te ayuda a ligar?

Me ayuda a siempre poder sorprender a mi pareja con algo nuevo.

¿Qué futuro le ves a la magia?

La magia existe desde el tiempo de los faraones: era con vasos y pelotas, y siempre ha sabido como irse actualizando; a la fecha se puede dar un show virtual e interactivo a distancia con el mismo impacto como si lo estuvieras viendo presencial en vivo, así que aun nos falta ir redescubriendo y actualizando la magia para que siga durando muchos años mas.

¿La tecnología ha hecho posible ilusiones que antes eran imposibles?

Claro, te voy a contar brevemente un efecto con tecnología, el autor es Jorge Blass mago de España. Te muestra en el escenario una caja de cartón grande y pesada, después saca una tablet y te pide que abras tu cuenta de Facebook, y que entres a la pestaña de amigos, y toques a uno al azar y después de un momento la caja se empieza a mover y sale tu amigo de Facebook que habías seleccionado… así que yo creo que la tecnología es un gran aliado para los magos.

¿Cuál es el truco que más odias?

No tengo ningún truco que odie, pero el que mas me piden es que desaparezca suegras, lamentablemente aun no me sale -bromea el joven mago.

¿Algo no te gusta de ser mago?

Tengo que sacrificar eventos familiares de fin de semana, pero mi familia ahora ya lo entiende, aunque al principio fue complicado.

6 años tiene dedicándose de manera profesional a la magia

El joven mago domina la magia y a sus diferentes variantes de show: infantil, familiar, adultos, magia de cerca, magia de salón y magia de escenario

