Del love bombing al ghosting, conoce los nuevos conceptos en las relaciones amorosas

¿Has escuchado palabras como el ghosting, love bombing o el orbiting? Seguramente te las has topado varias veces en redes sociales sin saber que pueden relacionarse con situaciones por las que seguramente alguna vez has pasado en momentos de la compleja vida amorosa en estos tiempos. Aquí te dejamos el significado de algunos de estos anglicismos, de acuerdo con terapeutas especialistas en relaciones de pareja.

LOVE BOMBING

Se refiere a cuando al inicio de una relación tu pareja te llena de halagos, atención, regalos, es decir, una “bomba de amor; sin embargo, este suele ser el comportamiento de ciertos perfiles como los narcisistas, que buscan generar confianza y un nexo fuerte con la pareja para luego hacerla dependiente e iniciar un ciclo de abuso psicológico.

A diferencia de una fase de “enamoramiento normal”, el love bombing suele ser muy intenso, incluso desde las primeras citas, por lo que si notas que el comportamiento no es paulatino, deberías considerarlo como red flag.

ORBITING

¿Te ha pasado que terminas una relación, pero tu ex sigue literalmente orbitando en tus redes sociales, viendo tus historias o dejando likes y comentarios? Pues a esto se refiere el orbiting, que suele darse cuando un miembro de la ex pareja sigue al pendiente del otro para mantener una especie de vínculo que, por supuesto, no te deja pasar página.

Las redes sociales se han encargado de que el orbiting sea cada vez más común, pues mantener este nexo digital hace que algunas relaciones no corten de tajo.

GHOSTING

Este es quizá el término que más se ha popularizado y, tristemente, debido a que es una situación bastante común.

Sales con una persona y al principio todo marchaba bien, pero de unos días para acá la frecuencia de sus mensajes disminuye, hasta el punto de que un día deja de responder y simplemente desaparece.

La traducción al sería algo como “hacerse el fantasma” y tiene que ver con la falta de responsabilidad afectiva para terminar una relación y simplemente “ghostear”.

BENCHING

¿Esa persona que tanto te gusta nunca hace planes contigo con anticipación y te propone una cita para ese mismo día o, peor aún, te cancela a último momento? Temo decirte que te está aplicando benching, que se refiere a ser el “plan b” de alguien.

Esta situación es común en relaciones del tipo amigos con derechos, en las que no existe un compromiso porque alguno de los dos, o ambos, están a la espera de mejores opciones o salen con otras personas, por lo que tú no eres la prioridad. Cruel ¿Cierto?





BREADCRUMBING

El breadcrumbing es algo parecido al benching, pero hace mayor énfasis a dar “migajas” de amor para mantener a alguien interesado. Imagina que tienes una relación de casi algo con una persona y cuando tú decides terminar o poner límites, esa persona se comporta más cariñoso que de costumbre o te invita a salir, algo que no es muy habitual en él o ella. Si esa es la situación te está dando algo que los psicólogos llaman migajas emocionales, con la finalidad de que no rompas el vínculo.

Todos estos son patrones de comportamiento que afectan tu salud mental y emocional, así como tu autoestima; por lo que, si te identificaste con alguno de ellos, lo ideal es que pidas consejo a un psicólogo o terapeuta que pueda ayudarte a terminar con un ciclo dañino.