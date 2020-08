Despiden a “La Paquita Tlaxcalteca”

El cantante tlaxcalteca Armando Ramírez Moreno, uno de los iconos de la balada en la entidad, perdió la batalla contra el nuevo Coronavirus, luego de permanecer una semana internado en el hospital regional de Nativitas, así lo confirmó su mamá, la señora Lucrecia Moreno Zempoalteca.

El cantante, fue ingresado el 20 de julio al nosocomio, debido a que presentaba los síntomas de esta enfermedad, dos días después, los doctores informaron a la familia que tendrían que intubarlo, ya que su salud empeoraba.

El gremio musical de Tlaxcala, se enluta por la muerte de Armando Ramírez un destacado cantante, cuya trayectoria fue de 30 años, originario de Totolac/CORTESÍA ARMANDO RAMÍREZ

Desafortunadamente, el cantante y comediante que le daba vida a Paquita la del Barrio, versión tlaxcalteca, perdió esta batalla este jueves a las 12:50: horas.

Más tarde, su hijo Armando Ramírez Virgen, compartió para El Sol de Tlaxcala vía telefónica, que él y su hermano también se contagiaron, pero afortunadamente ya están recuperando la salud.

Es triste lo que está pasando en estos momentos, nosotros también fuimos contagiados, estuvimos con oxígeno, la estamos librando, me duele decir que mi padre fue el único que no pudo con esta batalla, la única que no se contagió fue mi mamá.

“En estos momentos no podemos despedirnos de mi papá, debido a que no podemos salir, nuestros parientes más cercanos nos están apoyando, de verdad que doy gracias a Dios porque hay gente humana que se está arriesgando para ayudarnos, me entristece no estar con mi padre, pues será incinerado”.

Armando Ramírez Moreno, oriundo de Totolac, falleció a los 57 años, fue un ícono de la balada, formó varios grupos, tales como; Arjegre´s, Ensamble show, Armand2 show y, el más reciente, el Trio Elegante de México.

30 años de trayectoria musical, 18 dando vida a Paquita la del Barrio, versión tlaxcalteca

