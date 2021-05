Destaca tlaxcalteca en modelaje varonil

Jair Martínez es un joven a quien le gusta el modelaje, el canto, la música y actualmente es Mr. Global Model México. Tiene 22 años, es estudiante en Ingeniería Mecatrónica y es originario de Huamantla, en exclusiva para El Sol de Tlaxcala, platicó de su gusto por las pasarelas y algo más.

Círculos Yaksi Citlally, rumbo a la corona internacional

¿Desde cuándo nació en ti el interés por participar en certámenes de belleza?

-“Realmente el certamen no estaba en mis planes, pero sí el modelaje, desde los 15 años, me llamaba mucho la atención el cómo los artistas de música posaban para distintas revistas de gran importancia, me encanta ver como el estilo de los artistas y la moda se mezclan tan bien y no fue hasta que la agencia con la que actualmente trabajo, se acercó a mí y me ofreció esta oportunidad, me da gusto que de alguna forma voy adentrándome al mundo que desde algunos años causó mi interés”.

Crean congresistas Ley de Guarderías | Deben admitir a infantes con discapacidad y garantizar seguridad y cuidado de los menores...https://t.co/qTrev0Xs7S#Gusraderias — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2021

¿Qué te ha dejado ser un rey de la moda y belleza?

-“Me ha dejado muchas cosas positivas realmente, creo que una de las cosas que más voy agradecer de mi preparación, es el creer en mí, tener esa autoestima, que durante mi niñez y adolescencia me faltó, todo esto gracias a que he conocido a mucha gente maravillosa que me ha dado su apoyo y lo más reciente que me ha dejado tener este puesto, son los nervios y las ganas de poder representar a nuestro estado”.

Círculos Angela es una exreina de belleza muy popular

¿Te imaginaste un día llegar hasta dónde estás?

-“Algo me decía que yo podría llegar a estar en algún medio, ya sea en la música, en el filme o modelando, así que imposible nunca lo vi, solo necesitaba conocer a las personas indicadas y siento que voy en buen camino”.

¿Qué cualidades debe tener un Mr. Model?

-“Principalmente creo que la confianza es lo que se requiere, tener el coraje, la decisión para hacer las cosas, porque no solo es verse bonito y ya, lleva toda una preparación, físicamente, psicológicamente e intelectualmente, entonces creo que es lo más importante y obvio el carisma para poder resaltar, creo que hasta ahora son las cualidades que he notado, espero que con el tiempo pueda ver algunas más”.

¿Cuál ha sido tu experiencia en este certamen?

Aplican vacuna a 7 mil médicos privados | De no haber sido vacunados, los profesionales de la salud deberán comunicarse a las oficinas de la Secretaría del Bienestar...https://t.co/T3Or9GiZKA#Medicos #VacunaCOVID19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 26, 2021

-“El darme cuenta que ya el compromiso es mucho más grande, es algo que continuamente esta en mi mente, deja una emoción muy grande en mí, de conocer más personas, llevarme bien con todos, anécdotas, momentos con mis amigos de la agencia, pero más experiencia en este mundo del modelaje”.

¿Cuál es tu próximo concurso?

Círculos Atziri, una reina de belleza sin límites

-“Voy a ir a Durango a representar a Tlaxcala, es a finales de junio, entonces estoy en preparación aun, dependiendo de cómo me desempeñe en este certamen se definirá a que próximo concurso podre ir”.

¿Cuál es tu consejo para los jóvenes que gustan participar en un concurso de belleza?

-“Mi consejo no solo es para los certámenes de belleza, es para cualquier momento de tu vida, para algún proyecto, negocio, algún amor, alguna experiencia, arriésguense, no tengan miedo, por lo regular cuando uno se arriesga, las cosas salen bien y si llegan a salir mal, es parte del proceso, del error también se aprende, realmente nunca se pierde”.

22 años tiene el joven modelo, quien representará a Tlaxcala en Durango, a finales de junio

15 años de edad tenía cuando inició su interés por el mundo de la moda y el espectáculo

Además de tener talento y gusto por el mundo del espectáculo, Jair estudia Ingeniería Mecatrónica.

Habrá en Tlaxcala jornada intensa de vacunación contra Covid en personas de 50 a 59 años | En Contla, Emiliano, Ixtenco, Tocatlán, Hueyotlipan, Santa Cruz Tlaxcala, Tlaltelulco, Apizaco, Calpulalpan, Muñoz y Sanctórum...https://t.co/hIFtcaQ0BA#Covid19 #VacunaCOVID19 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 24, 2021

No dejes de leer:

Círculos Andrea Álvarez conquista las cámaras, en certamen nacional

Círculos “Un sueño, ser reina de belleza”: Connie Rodríguez Sánchez