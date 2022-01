Diana no sigue los estándares

La guapa Diana Rocío Rojas Ríos porta la corona de Miss Petite Mesoamérica México 2022, es originaria de Hidalgo y el amor que le tiene a Tlaxcala la hizo programar algunas fechas de visita para estar cerca de la gente que la apoya en sus redes sociales.

En exclusiva para El Sol de Tlaxcala, comentó que lo que le encanta de la entidad es la amabilidad de la gente y su gastronomía, en especial el mole.

Tiene 25 años, mide 1,58 centímetros, es licenciada en comunicación y periodismo deportivo, conozcamos un poco más de esta simpática jovencita.

¿Cómo llegaste a este certamen ?

"Siempre me gustó la idea de participar en un certamen, pero mi estatura no era suficiente para los requisitos de algunas marcas. Cuando descubrí que Miss Petite festejaba la baja estatura, supe de inmediato que tenía que participar pues era algo que siempre había querido y me sentí incluida dejando de lado los estándares de muchos concursos de belleza".

¿Quiénes influenciaron en ti para llegar hasta dónde estás?

"Mi familia y amigos, sin ellos jamás hubiera podido pararme donde estoy, creo que es fundamental para cualquier proyecto que te propongas. En mi caso, tengo la dicha de tener como mejor amigo al que es, para mí, el mejor diseñador de México, César Esparza. Desde que él estaba estudiando la carrera de diseño fui su modelo para las pasarelas que protagonizaba, ahí fue donde conocí a varias amigas dentro del medio de los certámenes, donde fue mi primer acercamiento a estos. César era el encargado de confeccionar los vestidos para las galas finales y yo me enamoraba de cada uno de ellos, por lo que quise participar para poder portar sus grandes diseños. Desde que inicie en Miss Petite Hidalgo, César ha sido el encargado de todos los vestidos y atuendos que he portado, que son, sin duda, parte importante del porque llegue hasta donde estoy. No lo hubiera podido lograr sin él, ya que somos un gran equipo".

La soberana admira la amabilidad y gastronomía de los tlaxcaltecas. Cortesía | Diana Rocío

¿Es tu primer certamen de belleza?

"Sí, este ha sido mi primer acercamiento a este mundo y me ha encantado cada paso que he logrado. Desde ganar Miss Petite Hidalgo y por supuesto formar parte en el nacional Miss Petite México donde quede en el top 5 y gracias a mi participación, mi designación como Miss Petite Mesoamérica México 2022".

Hablando más de ti ¿Qué cambiarías de tu cuerpo?

"Esta plataforma me ha ayudado mucho a crecer como persona y a amar mucho más mi cuerpo. No cambiaría nada, ya que he aprendido que cada cosa diferente en ti es la que te hace único en el mundo. Prefiero resaltar esos detalles que me separan del resto y así celebrarlos.

¿Cuál es tu más grande anhelo?

"Llegar a ser la mujer que siempre he soñado, feliz, plena y llena de amor. Que mi yo de ocho años se sienta muy orgullosa".

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

"Disfruta cada etapa de tu vida, es algo que desde que me lo dijeron lo tengo muy presente y procuro siempre hacerlo".

¿Cuál es tu miedo más grande?

"Me considero una persona muy valiente, sin embargo, me da mucho miedo dejar de hacer las cosas que amo".

SOBRE DIANA ROCÍO

Color: Azul

Película: Siempre el mismo día

Serie: The carrie diaries, that 70s show y modern family

Libro: Esperanza Rising, Pam Muñoz Ryan

Deseos para 2022: amor, bendiciones, prosperidad, éxito y salud

Momento ideal: Una copa de vino acompañada de sus mejores amigos en una terraza con hermosa vista





