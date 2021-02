Diseño & Transformación | El sello único de Frida Corvala

Un gusto saludarlos, el tener una charla con ustedes es muy gratificante. Saber que nos estamos cuidando durante esta pandemia ocasionada por la Covid-19, abarca muchas cosas, pues también el cuidado emocional juega un papel muy importante; los especialistas comentan que el estrés deteriora mucho al sistema inmune, y que una de las terapias más eficaces es la de apapacharnos a nosotros mismos y admirar nuestro reflejo al vernos al espejo, por eso amigos y amigas, invité a una mujer muy bonita para plasmar en ella una opción más de look.

Les platico un poco de mi modelo Frida Corvala Flores, ella fue campeona nacional de “Judo” en la categoría infantil en el año del 2017. Muy enamorada de esta disciplina de arte marcial y con la hermosa sonrisa que la caracteriza, me platicó que desde los cuatro años de edad empezó a practicar este deporte y que hoy, a sus 15 años, ha disfrutado mucho, ¡claro!, contando totalmente con el apoyo de toda su familia; segura de sí misma dijo. - Yo sé que no a todos les gusta este deporte, pero el buscar lo que nos haga sentir bien, relajados, y por supuesto ejercitarnos, da a nuestro organismo una vida saludable. Además de seguir entrenándose, nuestra joven y bella judoka actualmente es jugadora de “tochito”.

A nuestra judoka, le aplicamos sombras en tonos cafés para acentuar su bella mirada | ARLED JARILLO

Después de una divertida y amena charla, la invité a pasar para ajustarle su look; como notarán a través del Diario de los Tlaxcaltecas, mi modelo es alta y esto es algo muy importante, debemos equilibrar siempre nuestro físico: pusimos atención en cuidar que su melena no se vea desproporcionada a su cuerpo. Saben, en ocasiones vemos ciertos looks un tanto imperfectos, esto sucede debido a que no cuidamos nuestra dimensionalidad corporal o nuestra fisionomía y esta desfasa un poco el maquillaje o el estilo de cabello (corte y/o efectos de color).

Por ello cuando vemos a alguien con un estilo súper padre y se lo quiere hacer otra persona no lo luce como la modelo, se debe tomar en cuenta todos los detalles para que logremos darles un sello único, como es el caso de Frida; saqué todo el partido a su melena ondulada, y para darle luz a su rostro le aplicamos un tono cobrizo, el largo es fundamental para que tenga cuerpo en su cabellera y luzca en total proporción a su figura, en cuanto al peinado solo moldeé las capas para darle frescura a su nueva imagen, y así es como luce nuestra querida Frida Corvala.

Como siempre mi agradecimiento por su interés a mi columna.

Foto: Arled Jarillo

