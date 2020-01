Diseño y Transformación | Conoce los pros y contras de la cirugía plástica

Siempre es un placer retomar la plática pendiente de cada viernes, con el sabor de probar más sobre este tema que nos apasiona, la “belleza”. Tener conocimiento de todas las opciones que hay para vernos radiantes, nos engolosinan, pero debemos estar conscientes de los riesgos, y, sobre todo, de la responsabilidad de tomar ciertas decisiones. Les comento esto ya que a menudo me hacen llegar preguntas a través de los diferentes medios de comunicación tales como:

¿Cómo saber si las personas que anuncian la aplicación de bótox, microblading, colágeno y otros arreglos ambulatorios están capacitadas para realizarlo en estéticas, spa´s e incluso en el gym? ¿Es seguro aplicarlo en otros espacios que no son quirófanos? Todo esto se ha ido integrando al mundo de la belleza y aunque nos confunde un poco, de antemano agradezco su confianza para hacerme llegar sus dudas. Correspondiendo a ello, invité a uno de los cirujanos plásticos más prestigiados del estado que ha embellecido a mucha gente y su trabajo va desde cambios estéticos hasta cambio de sexo.

LOS RIESGOS

Les presento a Fernando Bretones, cirujano plástico, a quien le agradezco haya dispuesto un espacio en su apretada agenda para acompañarnos en Círculos y tocar este delicado tema. Contestando con un semblante de preocupación me dijo -efectivamente Alberto, no dudé en aceptar la invitación que me hiciste, para poder concientizar a los lectores de El Sol de Tlaxcala lo peligroso que son estos procedimientos cuando no son efectuados por los cirujanos. Mira Beto, esto es muy importante, el aplicar una anestesia, aunque sea local puede ocasionar una reacción alérgica aguda, un paro cardiaco o incluso la muerte. De verdad que se debe tener toda una infraestructura para poder manejar una eventualidad de este tipo, además en ocasiones no cuentan con los instrumentos estériles y las áreas sanitizadas.

lA IMPORTANCIA DE ASESORARSE CON ESPECIALISTAS

En un tono preocupante continuó -Hay personas que colocan productos tan peligrosos que se pueden necrosar (en gangrenar) alguna parte de tu cuerpo en la que se aplicó de forma incorrecta. -Molesto, enfatizó. - Me ha tocado operar pompas con sustancias que les causan daños irreversibles. -El ácido hialurónico también lo están aplicando para nariz, este medicamento puede necrosar una nariz. Es preciso informar a la gente que cuando tenga inquietud de hacerse un arreglo, acuda con los cirujanos plásticos, pues estos son los únicos que tienen los estudios y están capacitados. En primera instancia, estamos para asesorarlos sobre cuáles son los cambios pertinentes, qué se puede hacer el paciente, sí son candidatos medicamente o no, pues se le realizan varios estudios de laboratorio, se valora sí el paciente no está pasando por alguna situación emocional pasajera de inestabilidad en la que se pudiera arrepentir posteriormente, pero sobre todo, que con lo que se van a realizar, se van a sentir a gusto, plenos y no se va a volver una pesadilla.

Tocándose la frente dijo - He visto tantas atrocidades de pseudo doctores, “charlatanes”, que les han puesto silicón de ventana, material de pegamento cola loca en glúteos o pechos. Por eso agradezco tu invitación para informarle a la gente que se amen y que valoren que algo que les cobran en tres pesos no puede tener las garantías de nosotros que estudiamos más de 15 años y que trabajamos con un equipo preparado y especializado, con una infraestructura de hospital que cuenta con un quirófano esterilizado, instrumentos adecuados y sobre todo, preparados para cualquier contingencia que pudiera presentar el paciente.

Para finalizar la entrevista me dijo -Alberto, sé que tu columna es muy leída por los tlaxcaltecas debido a la seriedad con la que te has manejado desde la primera vez que escribiste, y por eso, ocupo esta plataforma para pedirle a la gente que cuando vaya a tomar la decisión de hacerse un arreglo, por sencillo que éste sea o por muy simple que le parezca, por favor busque en “Google” el nombre del cirujano que los va a atender, o hable al teléfono que ahí aparece, para que les informen sí está certificado o no, después de eso, podrán tomar la mejor decisión. Finalmente nos invitó a hacer las cosas bien, para no dañarnos ni dañar a los que nos rodean.

Mi agradecimiento al cirujano plástico Fernando Bretones Mora, por acompañarme en Diseño y transformación.

