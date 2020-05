Diseño y transformación | Consiente a tu cabellera

Siempre ha sido un gusto estar con ustedes para platicar de las tendencias y las anécdotas que nos van dando nuevas pistas, tanto para tener un abanico claro de los colores de cabello que están de moda en esta temporada, como de cortes que, con las nuevas técnicas que estamos trabajando, simplifican los looks. Estas técnicas son muy importantes, ya que son las que marcan las caídas y cuerpos en las melenas fáciles de peinar y es muy importante que al término del baño quedes satisfecha con lo que tu diseñador de imagen realizó.

Círculos Belleza al natural

Sé que en este momento estamos un poco fuera de circulación en la vida laboral, pero esto no es motivo para que nos abandonemos; lo que voy a platicar con ustedes, amigos y amigas, espero les sirva, porque en varios de los comentarios que me han hecho llegar hay un poco de melancolía; es normal, les comento lo anterior, porque antes de plasmar estas líneas, platique con expertos del tema donde parece ser que estamos en una máquina del tiempo en la que vimos el futuro y nos creímos inmunes a todo lo que estamos viviendo.

ACTITUD POSITIVA

Parece ser que una respuesta normal del cerebro es el mantener una negación, pero hoy que las circunstancias nos han hecho aterrizar, solo nos queda una cosa muy importante: la actitud, que es el mejor instrumento de defensa que tenemos para no deprimirnos y acompañada de la información que nos dicta la Secretaría de Salud, estamos seguros que saldremos avante de toda esta situación.

El que estemos guardados en casita no es motivo de andar fodongos, creo que es el mejor momento de cuidar nuestra imagen, practicando esos peinados que muchas veces, por las prisas, no nos hacemos.

Les recomiendo practicar con anchoas, como se peinaban antes, van a dar unos efectos sobre sus melenas que ni se imaginan y que equivalen a los ferros o tenazas e, inclusive, a las planchas para hacer hondas; prueben y verán que será una estupenda terapia, ya que el no abandonarnos da como resultado una vitamina para el ego impresionante. También el poner tubos da a las melenas buenos efectos; después de que los retiren apliquen con suavidad un poco de cera o sílica.

Realizando estas sugerencias, tendrán la experiencia de checar en cuánto tiempo de pose se ondula su cabellera, porque es variable de una a otra, debido a que son varios factores los que influyen como: la textura, si están procesadas con decoración, o tintes o, simplemente, si son porosas la estructura de las melenas.

Así que ya saben ¡no hay pretexto! Hoy más que nunca, debemos tener una bonita imagen, para que en el momento que nos integremos a nuestras labores, ya tengamos la practica de nuevos looks.

Salud capilar

También recordemos que es vital la salud de las cabelleras, cuidándolas con tratamientos tanto naturales -como les comente en una de las columnas pasadas- y también con los tratamientos que les han recomendado sus estilistas -y que en muchas ocasiones no les dan los tiempos de pose por las prisas-. Al respecto, les comento que todos los tratamientos altamente hidratantes los pueden dejar el doble de tiempo de lo que sus diseñadores les hayan dicho; es muy importante que “chiqueen” esas cabelleras que, como siempre les he dicho, son el marco de su rostro. Espero les sirvan estos tips de belleza.

Siempre me quedo con las ganas de seguir platicando pero, por cuestión de espacio, no es posible, por eso, les adelanto que la próxima semana platicaremos de cuáles son los tratamientos idóneos para hidratar su piel y no se marquen las líneas de expresión.

