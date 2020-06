Diseño y transformación | Cubrebocas, ¿accesorio indispensable?

De verdad es un gusto estar en estos momentos comunicándome con ustedes. Siempre he asumido con gran seriedad el espacio que me han brindado para invitarlos a que tengamos la actitud de estar a la vanguardia en la moda para, que de esta manera, luzcamos súper bien.

A través de este espacio, y a lo largo de varios años, me han acompañado modelos guapos y hermosas damas, que siempre nos han compartido anécdotas de sus vidas y experiencias de cómo se prepararon para conquistar los lugares en donde se encuentran.

En fin, siempre he pensado que la belleza de una persona es alimentada por varios factores como el lucir un buen look, esencia personal y única; portarlo nos dará un plus que, acompañado de una buena vestimenta, no habrá duda que será la conclusión de una personalidad, sobre la que puntualizo y siempre invito a que la pulamos.

Por eso amigos, en esta ocasión mi invitada especial es la ¡reflexión! sobre lo que estamos viviendo y que parte de esa belleza y glamur, es adoptar el accesorio más valioso y que nos hará lucir elegantes, inteligentes y sanos en todos los aspectos, me refiero al cubre bocas.

En esta ocasión decidí hablar de él pues lo tenemos que adoptar en nuestro outfit, hacerlo elemental y como parte de nuestra imagen. Les platico un poco sobre esto, porque este espacio de Diseño y transformación me ha dado la oportunidad de charlar con diferentes personalidades sobre el tema; hace poco tuve el honor de entrevistar al doctor Francisco Castelán con grado de doctorado en España.

Uno de sus comentarios fue referente a cómo combatir la pandemia de Covid-19 y que el mejor aliado para enfrentarla con el mayor de los éxitos es adoptar nuevos hábitos como usar el cubrebocas, lentes sin aumento o gafas y gel antibacterial,

También amigos, es muy importante trabajar sobre la resistencia o negación de la mente del que a mí no me va a dar.

En ese ámbito, Perla Roxana Rojas, de profesión psicóloga y terapeuta, a través de una amena charla, me compartió que como mecanismo de defensa y para mantenernos tranquilos, nuestro cerebro debe manejar como negación esta información, pero debemos concientizarnos que no es angustiándonos como vamos a lograr estar bien, sino el asumir todos estos ajustes en nuestras vidas y las de nuestros seres queridos.

Por lo tanto, en un plan de mentalidad positiva, hagamos del cubre bocas un accesorio que dicte en nosotros elegancia e inteligencia, que quien nos vea en la calle o en cualquier lugar, note que estamos al grito de la moda, a la vanguardia, pero sobre todo, conservemos la salud, así también asumimos la responsabilidad por nosotros mismos.

No dejemos ni culpemos de todo a las autoridades, asumamos nuestro compromiso y al mismo tiempo, lucir radiantes. Ya nos demostró esta pandemia que no respeta idiomas, países, estatus, jerarquías, ni poderes, pero nosotros sí podemos respetarnos y a nuestros seres queridos también.

Asumamos la responsabilidad de cambiar el rumbo, de poner a Tlaxcala muy en alto, demostrando que sabemos ser personas que nos amamos.

Como cada viernes, son ustedes la inspiración para que con cariño, escriba esta columna con la intención de reflexionar sobre lo que es el tema mundial de actualidad, la salud.

Espero les agrade, y aprovecho para manifestar mi gratitud a los invitados especiales de esta ocasión "el cubre boca, los lentes, googles, caretas, y geles anti bacteriales, por supuesto también al agua y jabón".





Recuerden que los espero la próxima semana para seguir charlando.

