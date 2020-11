Diseño y transformación | Esmeralda Rosas, mujer guerrera

Qué afortunado me siento cada domingo, al poder charlar con ustedes de las tendencias de belleza que se están encubando. Considero que saber las experiencias de mis invitados, nos ayudan a que evitemos pasar malos momentos, como es el caso de mi modelo de esta ocasión, a quien agradezco todos los ajustes que tuvo que hacer a su agenda para darme esta entrevista, que sé, va a interesar a todos.

Esmeralda Rosas, es una mujer guerrera que decidió tomar su experiencia para evitarnos pasar por un túnel oscuro como es la amenaza del cáncer; disfrutando el sabor de un exquisito café, nos compartió que durante el proceso tan difícil de las quimioterapias, su única meta, era formar una fundación para fomentar la cultura de la exploración de mama en todas las mujeres, aunque hizo hincapié que este tema también concierne a los hombres por dos motivos; el primero, es que apoyemos a nuestra pareja acompañándolas a la consulta con los especialistas y a las campañas que realiza la Secretaría de Salud concernientes a este tema y la segunda, es no entorpecer el cuidado de su salud.

Tomando un poco de aire y con una sonrisa de preocupación, volteó hacia la cámara y nos dijo: “los hombres también pueden contraer cáncer de mama”, sorprendido le pregunté -¿pero cómo? -Si Alberto, aunque los casos son pocos, el varón también debe cuidarse- agradeciéndole toda la información, con una sonrisa le pregunte por su asociación se llama Esme Ross A. C.; este proyecto funciona con un gran equipo tanto de psicólogos, doctores, abogados y benefactores; cada uno tiene una gran responsabilidad para que funcione esta gran organización con tan loable labor.

Refrescando un poco su garganta y cambiando el tono de voz, Esmeralda acentuó que el apoyo de su esposo ha sido un pilar en este proyecto, que involucra también a toda la familia y amigos, para poder lograr un eco en la sociedad ante tan difícil enfermedad como lo es el cáncer, porque “de verdad, cuando lo vives solo piensas en una cosa, en trabajar para que esto se reduzca”.

Retomando el tema de agradecimiento, no quiere dejar de mencionar a nadie; está convencida que al menos en su a asociación, no hay protagonismo, solo una idea clara de que en todos los municipios, colonias y casas llegue el eco de responsabilidad en la salud, pues en el recorrido que en días pasados hicieron a diferentes comunidades, encontraron siete casos de cáncer y con nostalgia me dijo –no es justo Alberto-. Concluyó agradeciendo a El Sol de Tlaxcala su apoyo, y por supuesto, a Diseño y transformación por difundir este tema de suma importancia para la sociedad.

El área de la nuca se dejó pesada para darle volumen. Cortesía | Alberto Durán

Preocupado, pero retomando el ánimo la invite a pasar para diseñarle la imagen, precisamente por los tratamientos perdió cabello y se le reseco, así que en primer lugar mi equipo le aplicó un color dorado para darle luz al rostro; después de esto, le aplicamos un tratamiento intensivo para hidratar su melena; en cuanto al corte, se desmecho un poco la patilla para darle jovialidad.

El área de la nuca se dejó pesada para darle volumen y en la parte de la nuca baja, también la desmeche con la idea de que el cuello se alargue y, con lo abultado, dará un buen efecto de ovalo a la cabeza; el copete lo dejé un poco largo para que lo pueda peinar de diferentes formas ya sea con secadora, tubos, o bien, aplicarse un poco de cera y ¡listo!, luzca peinada y fashion. En esta ocasión, la peine con secadora voladito y aplicando un poco de cera es como logramos el look que aprecian a través de Círculos.

Recuerden que los espero el próximo domingo para seguir platicando

El copete lo dejé un poco largo para que lo pueda peinar de diferentes formas. Cortesía | Alberto Durán





