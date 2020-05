Diseño y Transformación | Estrenan barbería

¡Hola! Qué gusto platicar con ustedes en estos momentos de estrés y, en los que creo, es importante que nos relajemos para ser más objetivos con lo que vamos haciendo de nuestras vidas. Ver una hermosa imagen de nosotros mismos reflejada en el espejo, nos dará un aliviane en estos tiempos de incertidumbre, no importando si somos mujeres u hombres.

En esta coacción, quiero hablarles de la avalancha que surgió de las barberías. Recordemos que anteriormente existían las peluquerías y las salas de belleza y a afínales de los años 70´s se fusionaron convirtiéndose en estéticas unisex; esto nos dio la oportunidad a los estilistas de darnos vuelo creando looks, pero en este fortuito cambiar de las modas, se ha marcado un antes y un después con el nacimiento de las barberías.

Alberto Durán, Carlos Alberto y Miguel Morales /MIZPAH ZAMORA

Yo, Alberto Durán, quien he sido estilista, diseñador de imagen y líder de opinión, no me podía quedar con esta laguna de servicios integrales, así que sumé este servicio, que ya está al alcance de todos los que vivimos en Tlaxcala, teniendo totalmente una intención, que se distingue como una gran barbería a la altura de mi marca, con mascarillas totalmente para caballeros, delineado y diseño de barba, de ceja, depilación de orejas y nariz y por supuesto, los masajes desestresantes.

Claro que también contaremos con una colección de cortes que van muy “ad hoc” a las facciones de los caballeros. Quienes acudan a las instalaciones de la barbería, podrán degustar una rica bebida de su elección para relajarse totalmente. Con la invitación viene integrada la conciencia de que cuidemos nuestra salud en estos tiempos de distanciamiento social, por eso, a quienes visiten nuestras instalaciones les agradeceremos que, de preferencia, solo llegue la persona a la que se le va a atender, portando cubrebocas. Todo esto es porque nos lo exigen las autoridades de Salud. De igual manera, les sugerimos que, hagan una cita previa, ya sea por teléfono o a través de mis redes sociales.

Como siempre, les reitero que desde que inició esta emergencia sanitaria, se están sanitizado todos los espacios que tenemos; mi preocupación por brindar un buen servicio, tanto de infraestructura como técnico, es primordial.

Miguel Morales es un profesional en el arte de la barbería /MIZPAH ZAMORA

Sé que muchos de ustedes me conocen desde hace muchos años y seguimos trabajando para continuar impresionando con nuestras propuestas. De antemano, le agradezco a nuestro modelo, Carlos Alberto, por acompañarnos en Diseño y transformación para que, a través de él, proyectemos nuestros nuevos servicios, pues siendo un joven empresario siempre está preocupado por lucir pulcro y a la vanguardia.

Con tan solo 35 años de edad, dijo al llegar, -Alberto, al mal tiempo buena cara y con un buen look, estaremos preparados para todo, y más ahora que tanto nos necesita Tlaxcala para rescatarla de esta crisis que, sin duda alguna, nos va a servir para a ser mejores seres humanos –acentuó Carlos, después de saborear su copa de vino. Con una sonrisa le contesté - ¡Claro! es el mejor momento para que saquemos la destreza y el ahorro de experiencias acumuladas para poner a Tlaxcala en alto y sea la muestra de todos los estados, -¡así será!, exclamó emocionado.

Ese día, estuvimos acompañados, en todo momento, por el barbero Miguel Morales, quien nos guió e indicó los pasos a seguir para que Carlos luciera como todo un empresario exitoso, y nos pidió que invitáramos a todos nuestros lectores a que nos visiten en la barbería Alberto Durán, que está ubicada al lado del estudio Alberto Durán, pero ¡ojo!, son totalmente independientes, pero sin dejar a un lado la excelencia con la que se caracteriza mi firma y que ha sido mi convicción desde que decidí ser líder de opinión.

Espero les agrade esta nueva propuesta, mi agradecimiento a nuestro modelo Carlos Alberto, y al barbero Miguel Morales y a todo el equipo que me acompañó para realizar esta columna

Recuerden que los esperamos la próxima semana para seguir charlando y, por favor, ¡cuídense!

