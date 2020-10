Diseño y transformación | La nueva imagen de Evelyn

Siempre ha sido un privilegio para mí tener un espacio para una sociedad a la que le puedo transmitir la lucha de las personas que les interesa aportar un grano de arena y cambiar el rumbo de un estado que no se puede dar el lujo de permanecer estático en estos momentos de crisis.

Círculos ¡Querer es poder! afirma Verónica Fernández

Todos ustedes saben que yo siempre me he dedicado a la belleza y que siempre la encontramos en cada parte de nuestra vista.

Círculos Joana celebra un año más de vida

El fundir esta palabra con la actitud de una persona, da como resultado un ser humano impresionante, como el que les voy a presentar este domingo.

Mi invitada de hoy tiene todos los ingredientes para lucir bella, pero les platico de esta linda dama; desde hace varios años es mi clienta, además cuento con el honor de que sea mi amiga, y no es el sentimiento que siento por esta exitosa mujer lo que me hace hablar de ella, sino sus hechos son los que me dictan lo que ustedes leen en esta columna. Evelyn Chargoy es síndico de Panotla. Ella acudió muy puntual a la cita que teníamos para cambiar su imagen.

Mi modelo, que siempre está renovando su imagen, me dio el privilegio de plasmar en ella tanto colores como efectos de mechas para darle luz a su rostro. Relajada, tomando un café empezamos a charlar sobre cuáles eran sus firmes convicciones respecto al cargo que tiene actualente; el furor puso brillo en su mirada, lo primero que me dijo es que está trabajando en proyectos que permitan erradicar la violencia de género que se ha recrudecido; también tiene proyectos para las comunidades y trabajar duro para fundaciones.

Un corte bock hará lucir jovial a Evelyn, además de ser práctico al peinar. Cortesía | Alberto Durán

Círculos Victoria cumple 8 años

Me dijo que Tlaxcala tiene un gran problema con los rellenos sanitarios, de hecho ya trajo un proyecto de limpieza para convertir la basura en energía. Otro tema que le lastima, es la salud y está consciente que el estado tiene un alto grado de casos de insuficiencia renal.

Dándole un sorbo a su café, expresó que estos son temas que la hacen sentir frustrada, pero seguirá luchando por el bienestar de los tlaxcaltecas. Interrumpiéndola le pregunté si tiene alguna aspiración política después de terminar su cargo de síndica y sonriendo dijo: cuando estas en esto te das cuenta que faltan tantas cosas por hacer que ya no puedes parar y las personas esperan tanto de ti; hay proyectos en los que trabajas incansablemente pero éstos llevan tantos protocolos que se alargan mucho, es por eso que sabes que tienes que seguir conquistando comodidades y adelantos para los ciudadanos que creyeron en ti.

Al notarla tan entusiasmada, contagia su ansiedad hacia la perfección. Entre su plática y cambio de look nos dimos cuenta que tenemos algo en común: trabajamos por la belleza, ella de un municipio y yo por la belleza de las personas. Coincidimos en que un corte bock era lo mejor para hacerla lucir jovial, practico de peinar, agilizándole su acomodamiento con las técnicas de vaciado de medias a puntas; este desgaste se logra con la navaja, además da un efecto de desmechadas; en cuanto al tinte, optamos por un caoba mediano para dar la apariencia de un ligero bronceado. Como cereza sobre el pastel, el peinado solo lo moldeamos.

El último retoque para un look espectacular y de vanguardia. Cortesía | Alberto Durán

Círculos Culminan sus estudios, en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Quiero que observen el maquillaje, este lo apreciarán mejor en el Diario de los Tlaxcaltecas digital; mi maquillista, Diana Tlamintzi, quien es toda una profesional, solo le enfatizó las facciones, dándole un toque de elegancia.

Al término del diseño de imagen, Evelyn Chargoy dijo estar muy satisfecha con los resultados.

Espero les agrade su look y como siempre les digo: si se identifican con mi modelo platíquenlo con su diseñador de imagen, él les hará los ajustes a su melena. Mi agradecimiento a la síndico por tan bonita charla.

Recuerden que los espero el próximo domingo.

AGENDA TU CITA

Dirección: Carretera a Ocotlán, frente a Office Depot

Facebook: Alberto Durán

Brilló Tlaxcala en Semana de la Moda de New York



Continúa leyendo ➡ https://t.co/Iwnw8h9nwc#Círculos #Gossip pic.twitter.com/ri2oimyCd3 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 9, 2020





NO DEJES DE LEER

Círculos Exitoso concierto de Jorge Domínguez en la Ciudad de Tlaxcala

Círculos [Video] Iñaki Jaskille presenta su tema "Tik Tok"