Diseño y Transformación | Luces doradas para Evy

Como cada viernes, es un privilegio para mí estar con ustedes; disfrutar de los cambios de looks de mis modelos y de sus anécdotas, proyectos, pero sobre todo cómo van logrando esas conquistas que a veces nos dan pistas para hacer nosotros lo propio, de seguir creciendo como personas, aunado de una buena imagen, esto es lo que nos hace disfrutar de esta lectura, como es el caso de la actriz Evy Rosales, que nos acompaña esta semana.

Aparte de deleitarnos la pupila, es una mujer multifacética, dueña de una de un misticismo que atrapa la mirada de todos, por su elegancia y ese continuo aprendizaje, cubana pero con sangre mexicana, también decidió iniciar su carrera en este país estando de visita en Tlaxcala para reunirse con el productor El Dandy, a iniciar grabaciones en mayo-junio, en donde la trama tendrá tres protagonista y ella llevará el de mayor peso; contenta por el recibimiento que le ha dado nuestro estado, acudió conmigo para diseñar la imagen que tendrá en la película, platicando con su representante y el productor les propuse este que ustedes aprecian a través de Círculos, pues es muy importante que el peinado sea el de una chica dulce con unos matices angelicales.

EL DORADO LE SIENTA BIEN

Jugando con los tonos dorados rubios extra claros y unos visos cenizos para lograr un efecto muy casual, paro a la vez vanguardista, el corte lo realicé con muy pocas capas para darle movilidad a la melena, apoyándonos de unas extensiones para darle volumen a la cabellera, de esta manera la alargamos, en cuanto al maquillaje quedó muy satisfecha de cómo se le iluminó el rostro con una belleza única, solo era necesario enfatizar sus facciones y darle marco a su mirada, mientras le diseñaba la imagen me compartió su trayectoria como cantante de cumbia, salsa y grupero, también con La Sonora con Sabor a Dinamita, con la explosividad que la caracteriza me dijo: -¡Ay! Alberto he alternado con músicos de distintas nacionalidades, y eso amigo te va dejando un aprendizaje padre, amigos entrañables, trabajando en algunas pequeñas participaciones de telenovelas, programas como dice el dicho, de televisa, también como conductora-. tomando un poco de aire y con una sonrisa dijo: he probado la miel del teatro con “La reina del sur”, y “Noches de cabaret”, que la hicimos con puros primero actores; actualmente estoy conduciendo “Noches de estrellas”, siendo modelo de varios videoclips.

Así es como esta hermosa actriz, cantante y modelo nos dejó ver que la belleza no está peleada con la inteligencia y va muy bien de la mano con la sencillez, esto es lo que le da a una mujer da un sello único e irrepetible, con una sonrisa de satisfacción agradeció a todo mi equipo por el diseño de imagen, ya que para lograr una buena entrevista somos muchos los que trabajamos.

Despidiéndome por el momento, aunque tenemos el compromiso de cuidar su imagen para la grabación de su película, que les iré informando cuando ya esté lista para verla pues según el productor para agosto la estaremos disfrutando, sé que van a estar de acuerdo con migo que luce hermosa.

Les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana para seguir en este interminable mundo de la belleza y las anécdotas de mis invitados.

