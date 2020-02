Diseño y transformación | Nueva imagen para Cristian

¡Hola! ¡Qué gusto estar otro viernes platicando con ustedes! Siempre me siento un poco nervioso y al mismo tiempo entusiasmado por encontrarme con ustedes a través de esta plataforma, pero justo esto es lo que nos hace comprometernos con ustedes, tanto a mi equipo de diseño, como del periódico. El sacar una nota de excelencia, es nuestra firme convicción para que puedan tomar la mejor opción de ajuste a su personalidad, tal es el caso de mi joven modelo, el cantante Cristian Delgado.

Cristian llego muy entusiasmado a la cita, con una sonrisa dijo -Me encanta estar en contacto con mis seguidores. Saben, poder aportar algo es de dar gusto.

Probando su café y un poco pensativo nos contó -Me he preparado desde muy chico, aproximadamente tenía 7 años, estudié artes escénicas en la escuela de Carlos Espejel y… ¡ahí me di cuenta que era lo mío! Acomodándose los lentes, continuó la plática.

Desvanecí todo el contorno del cabello de mi joven modelo /ARLED JARILLO

-Mi abuelo fue pianista, del conservatorio, y mi papá cantante, ¡Definitivamente lo traigo en la sangre!

Ya entrados en la plática le pregunté. -¿De dónde eres? A lo que Cristian orgulloso me respondió. -Del estado de Tlaxcala. Sin duda amo este lugar, aunque sé que todavía nos hacen falta muchas plataformas donde podamos exponer nuestro talento, lo mío es el pop. Suspiro alegremente y continuó. -En estos momentos me estoy preparando para presentar algo distinto con mi equipo. Me tocó que un productor nuevo trato de empaparme en la producción. Me apasiona estar en diferentes escenarios… ¡Uuufff! Es algo que me engolosina. Al ver su entusiasmo le pregunté -¿En qué escenarios has estado? A lo que Cris me dijo. -En diferentes Beto, dentro y fuera de la República.

Observándolo le interrumpí -Entiendo Cristian y con todos esos accesorios que te adornan, como lo es tu carisma, frescura aunado al sentimiento de todas tus interpretaciones, solo me queda agradecerte este tiempo que me has dado para que los lectores de El Sol de Tlaxcala sepan más de ti, y los planes del nuevo grupo retro: que interpreta música de los 80, así como la música pop que te ha caracterizado. Junto con una personalidad en constante movimiento tanto de imagen como de estructura musical. Lo digo porque te conozco y sé tu inquietud por innovar para poder estar a la vanguardia, para mí, eso es algo que es tu firma.

Así luce el cantante tlaxcalteca Cristian Delgado con su nuevo corte /ARLED JARILLO

Con una sonrisa lo invité a pasar para diseñarle su imagen, después de enseñarle varios modelos de como podíamos sacarle todo el partido a su personalidad y adecuándose a sus facciones, optamos por este que ustedes aprecian a través de Círculos y para lograrlo desvanecí todo el contorno, apoyándome un poco con la maquina solo en el crecimiento, así lo fui elevando hasta terminar con el volumen deseado pues el cantante Cristian cuenta con poco cabello y delgado. En estos casos hay que darles espesor para que luzcan abundantes. En el caso del copete: jugué con él desmechándolo, para que Cris se vea relajado y con un look. ¡Digno de las plataformas que el pisa! Finalmente, para darle un sello más personal, le depile la ceja a forma de limpiarla, ¡claro! Respetando su forma varonil, sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que Cristian luce como todo un artista.

Mi agradecimiento al cantante Cristian Delgado por su tiempo para Diseño y Transformación, y por supuesto a ustedes por acompañarnos cada semana.

