Diseño y transformación | Nueva imagen para Jesús Rey

Hoy, en especial, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes, después de toda esta incertidumbre que estamos pasando con la salud, pero sé que saldremos avante y qué mejor que con una buena actitud.

Círculos La Normal Benito Juárez tiene reina

Siempre les comento que, cuando hay algo que nos mueve interiormente, la mejor manera de llenarnos de energía al mirarnos al espejo, es renovar nuestra imagen, como es el caso de mi invitado el cantante Jesús Rey, quien goza de una voz esplendida.

A él, lo mismo le emociona cantar música pop, que ranchera y conmovido nos platicó que siempre que pisa un escenario lo disfruta mucho.

El intérprete pidió un look práctico y fácil de peinar /ARLED JARILLO

Al ser compositor de algunas de las melodías que interpreta, nos dio la primicia de la grabación de algunas canciones, tanto covers como algunas de su autoría.

Durante nuestra conversación, en la que siempre se mantuvo totalmente entusiasmado, invitó a los jóvenes a luchar por sus sueños y recordó lo difícil que fueron sus inicios. También dijo que atrás de cualquier sacrificio está el éxito por lo que recalcó que siempre debemos luchar por nuestros ideales.

Círculos Antonio Gutiérrez, de manteles largos

Con el ánimo que lo caracteriza me pregunto, ¿Beto, cuál es el look que mejor me queda? le propuse varios, pero me dijo: - Mira, lo que más me agrada es portar algo muy práctico- y como no le gustan los efectos de color, le desvanecí el contorno con un poco de maquina solo en la nuca baja, para ir ajustando lo abultado de su cabello y degrafilando los laterales para lograr unos gajos que den un aspecto de despeinado pero, al mismo tiempo, estilizado; en cuanto al copete, lo deje en su largo, pues es muy importante cuidar sus facciones. Este tipo de flequillos, ayudan a dar una imagen de relajación y el rostro luce muy juvenil.

En cuanto a la ceja, la limpiamos para que su mirada sea muy varonil. El depilado de ceja de hombre, es un poco más delicado que el de las mujeres, porque si nos pasamos, corremos el riesgo de que la ceja se vea femenina. En el caso de Jesús Rey fue muy “ad hoc“ con su personalidad.

[Video] Llaman Medios de Comunicación locales a la unión para superar contingencia por Covid-19



Continúa leyendo ➡ https://t.co/W1MxqQxdAX#COVID19 #Coronavirus #QuedateEnCasa pic.twitter.com/gsW82tGU7a — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 26, 2020

En cuanto al peinado, lo moldeé un poco, encontrado del copete para alargarle el rostro y, de esta manera, luce el cantautor a quien agradezco nos allá acompañado en Círculos para que, a través de él, plasmara la idea de cómo lucir jovial y formal a la vez.

Círculos Protesta comité de arquitectos

Espero les agrade mi propuesta que, con mucho cariño, la realizo para que tengan más opciones de ajustar su personalidad.

Recuerden que los espero la próxima semana para seguir platicando y no olviden tomar en cuenta las recomendaciones que da la Secretara de Salud he emitido para seguir manteniendo lo más preciado que tenemos, nuestra salud. Para Alberto Durán es muy importante ofrecerles la seguridad de que en nuestras instalaciones han sido sanitizadas y nos apegamos a los lineamientos ya establecidos.

AGENDA TU CITA

Carretera Ocotlán #4 frente a Office Depot.

Tel. 46 6 08 29.

FB. Alberto Durán.

No dejes de leer:

Círculos Aprenden bachata, en la academia de baile Salsa y Sabor

Círculos Sorpresa para Vika de la Luz