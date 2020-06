Diseño y transformación | Nuevo look para Santiago

Siempre es un gusto platicar con ustedes por este medio, que nos pernite tener otro enfoque de lo que son las modas.

Esta palabra abarca varios aspectos, como el actualizarnos ante cada evento que vamos viviendo.

Saben, es muy importante que nos vaciemos de lo aprendido para que tengamos la capacidad de renovarnos, de sorprendernos y sorprender, pues -amigas, amigos-, esto es lo que da la vida y la eterna juventud, el renovar nuestros proyectos nos dejará con la ambición de ser mejores.

Les comento esto porque, precisamente, es el momento de que todos nos sumemos con los nuevos hábitos de salud.

Desde que empezó todo lo referente a la sana distancia he sido muy incisivo, porque me han informado de algunos conocidos que perdieron la batalla ante la Covid-19, también me he enterado por el Facebook y por los medios de comunicación y todo esto nos inquieta. Por ello, los invito a que tomemos muy en serio las medidas que nos van dictando las autoridades de salud.

Esta ocasión les quiero presentar a mi joven modelo, que en estos días de cuarentena, me habló desesperado porque quería que le hiciera un look muy relajado, acorde a su edad.

Santiago García, con tan solo 14 años de edad, es un joven que con tanta energía acumulada ha tenido que estar resguardado en casa ante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

En la plática que tuvimos, me comentó que ya se está integrando a la nueva normalidad; claro, con todas las medidas necesarias para salvaguardar su salud, y qué mejor que integrarnos con un buen look, así que le propuse varios modelos, pero al final, optó por el que aprecian en Círculos.

Mientras le realizaba el corte, me comentó que le gusta la programación y todo lo que se relaciona con la tecnología; como buen joven y buscando pautas a seguir, dijo tener una tía a la que le apasiona la químico farmacobiología y también está considerando estudiar esa carrera.

Cortándole un poco la inspiración, le pregunté qué le iba pareciendo el corte y, con una sonrisa, mostró su agrado ante el desvanecido que le estaba realizando con máquina, pero de media nuca hacia arriba lo realicé con pura tijera para ir rescatando el gajeado natural de su cabello, dejando un poco largo el copete para que se lo pueda moldear a su gusto.

Como terminado final, lo desmeché un poco con la navaja para que se vea totalmente fresco y acorde a su edad; para estilizar su ceja solo limpié el contorno, pues recordemos que la mirada es el plus de cualquier look.

Espero les agrade esta propuesta y recuerden que los espero la próxima semana para seguir platicando.

