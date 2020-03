Diseño y Transformación | Rubén luce nuevo corte

¡Hola, qué gusto estar otro viernes con ustedes! Siempre he considerado una gran oportunidad el tener este espacio para escudriñar la moda, para esto no importa el idioma, ni religión o estatus, solo se necesita una cosa: la actitud para lucir radiante, como es el caso de mi invitado, el cantante Rubén Lozano, quien acudió muy puntual a la cita.

El intérprete de música ranchera me dejó muy claro que deseaba un look casual para verse joven. Con una sonrisa dijo “Beto necesito verme de mi edad, siempre me bromean que me veo un poco más grande”, a lo que le contesté: descuida, con esta nueva imagen te verás de tu edad.

En el contorno de la cabeza Alberto usó la máquina pero dejó la parte alta de la cabeza larga para lograr un copete muy pesado /ARLED JARILLO

Su trayectoria

Este talentoso cantante, de tan solo 32 años de edad y 14 de carrera, ha disfrutado del privilegio de estar en diferentes escenarios, participando en concursos a donde ha ganado los primeros lugares tanto en música ranchera, como POP, aunque no descarta grabar algo con banda, mientras disfrutaba de su refresco, nos agradeció al periódico y a mí la oportunidad de difundir las carreras de los cantantes pues dijo que en este momento necesitan de los medios. Claro, también de las autoridades para hacer más eventos y de esta manera se dé a conocer su música, en voz alta dijo: ¿sabes Durán? En TLAXCALA hay mucho talento en varios ámbitos, pero confío que con pláticas como ésta la gente nos va a ir identificando, a lo que le contesté: para mí es un honor tener la oportunidad de conocer a personalidades de diferentes géneros del arte.

Se delineó la barba del modelo para sacar partido a sus facciones /ARLED JARILLO

El cantante, que por el momento se encuentra soltero, me hizo saber que está muy orgulloso de ser tlaxcalteca, cortándole un poco el entusiasmo por la plática le dije que todo este contenido de él había que ponerlo a la altura del artista que es, así que platicamos varias opciones optó por la que ustedes aprecian a través de Círculos. Pero les platico cómo fue que le realicé su nuevo look. En primer lugar, mi equipo le delineó la barba de manera que le sacáramos partido a sus facciones, en cuanto a la ceja sí fui un poco más drástico con su depilación pues el cantante tiene una ceja muy poblada y esto da un efecto de cansancio en la mirada. Notaran que después de que la limpié el parpado se ve más despejado y por supuesto su mirada más expresiva. En cuanto al corte, usé en todo el contorno la máquina para que luzca muy fashion y como plus dejé la parte alta de la cabeza larga hasta llegar al copete muy pesado, aunque este desfase lo fui cuidando de que el volumen fuera muy cordial a las pretensiones de mi modelo, que son peinarlo fácilmente y de diferentes maneras según sea la necesidad del histriónico cantante, pues en ocasiones canta ranchero, balada, o simplemente salir con los amigos de antro.

Así luce el cantante Rubén Lozano con su nuevo estilo /ARLED JARILLO

Espero les agrade esta propuesta, si alguno de ustedes se identifica tanto en su personalidad como en el estilo de querer portar un corte así, platíquelo con su diseñador de imagen y verán los resultados, se sentirán a la vanguardia.

Mi agradecimiento a mi modelo por acompañarme en Diseño y transformación. Y recuerden que tenemos una cita pendiente la próxima semana para seguir charlando sobre el interminable mundo de la belleza.

