Diseño y transformación | Un look acorde a tu edad

Otra semana integrándome a la plática que dejamos pendiente para lucir muy propios a la edad que vamos teniendo, sin vernos desfasados. Esto es muy importante que lo consideremos ya que a veces, en el afán de retener la frescura, la juventud, o en algunos casos, cuando se es adolescente y se quiere representar más edad, solo se logra una imagen que no está conectada a lo que estamos viviendo en tiempo y espacio. Parece que no debiéramos darle importancia, pero esto es más serio de lo que se cree. Esto si hablamos de la imagen física que proyectamos.

Círculos Coyote's House te invita a festejar este 14 de febrero con risas

En cuanto a actitud e interacción con los que nos rodean, es un desfase mayor, por eso en esta ocasión quiero presentarles a Mya Aixa Escobedo, quien recientemente fue coronada como Miss Teen Petite Tlaxcala. Siendo una adolescente apostó por la responsabilidad de un título tan importante para una jovencita, que empieza con la búsqueda de una personalidad. Debido a esto, es mi interés en invitarla a Círculos, para guiar a otras chicas que se encuentran en este proceso.

Flor “Inmortal”, opción para San Valentín



Los detalles en ➡ https://t.co/ZQOlYGzfkj#Tlaxcala #AMORYAMISTAD #DiaDelAmorYlaAmistad pic.twitter.com/intF4y1LFe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) February 12, 2020

Les platico esto, porque en varias de las preguntas que me hacen las jovencitas que van pasando de la niñez a la adolescencia, tienen dudas de cómo empezar a vestirse, maquillarse, y qué accesorios utilizar como: collares, pulseras, diademas, anillos, etc., deberían usar, pero por fortuna, contamos con este espacio para que a través de las modelos irradiemos vanguardismo como el caso de Mya. Les explico su proceso para las chicas que están buscando cuál es look ideal a su edad.

MAQUILLAJE NATURAL

Aquí les doy unos tips, siempre hay que cuidar que el maquillaje sea de lo más natural; en el caso de los ojos, tratar de que la mirada sea expresiva, sin caer en los tonos fuertes, pues estos las “aseñora”. La naturalidad de la difuminación en las sombras, te hará lucir como toda una señorita angelical. Las pestañas juegan un papel importante, éstas deberán ser no tan largas ni espesas para que se vean imperceptibles.

Círculos Flores para Conny por su cumpleaños

En el caso del labial, de preferencia debe usarse en tono cereza, recuerda que la idea es que los labios tienen que dar la apariencia de carnosos, pero no grotesco, es decir dar un brillo ligero, logrando así un efecto de ruborosidad. Si sigues estos pasos habrás logrado tu objetivo. En el caso de la Miss Petite Tlaxcala, en la categoría Teen, podrán notar que luce bella, sin que se note el maquillaje y es precisamente de lo que se trata. Pues se deben potenciar las facciones sin que se note, en cuanto al corte, como es dueña de un cabello ondulado, lo desvanecí ligeramente para evitar que se pierda el control del volumen, de esta manera cuando quiera alaciarlo le será cómodo o simplemente con un chongo, se verá espectacular.

Les presento esta opción, para que tengan otra alternativa, a ella le realicé unas ondas para que luzca fashion. Sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que Mya Aixa luce hermosa. Recuerden que si les gusta esta propuesta, platíquenlo con su diseñador de imagen.

Trabajando en el peinado de Mya Aixa /CORTESÍA ALBERTO DURÁN

AGENDA TU CITA

Carretera Ocotlán #4 frente a Office Depot.

Facebok: Alberto Durán.

Tel: 46 6 08 29.

No dejes de leer:

Círculos Ximena celebró su tercer cumpleaños como una princesa

Círculos Presentarán camada Nueva de Ocotlán