Diseños glamurosos | Arte en tus manos

En esta cuarentena todos quieren sacar provecho a sus redes y demostrar su talento, especialmente en el mundo de la belleza, tal es el caso de Ana Laura Rosas Meneses, que se ha dado a conocer por sus peculiares diseños y la manera en que transforma las manos de algo sencillo a extravagante.

Círculos Tere Andrade celebró su cumpleaños en familia

Pero, ¿quién es Ana Laura? En una entrevista exclusiva nos platicó sobre sus inicios y su estilo único para sus diseños de uñas, moderno, divertido, clásico y vanguardista.

¿Cómo nace tu pasión por el mundo de las uñas?

Mi gusto por este oficio crece a raíz de tener una situación muy complicada en mi vida, sabía que tenía que estudiar o aprender a realizar algo para poder salir adelante por mis propios medios, ya que en ese momento ya existía un ser que amo y por el cual debía luchar para ofrecerle una mejor calidad de vida, mi hijo Joshua y ahora mi hija Mía; ellos son mi impulso y el motor que tuve y que tengo para desempeñarme en este hermoso arte. Entonces encontré que esta actividad, además de ser divertida, era redituable económicamente y decidí que esto es a lo que me quería dedicar.

¿Te imaginaste todo el impacto que has tenido en las redes sociales?

Círculos Consiente a mamá, ¡todo el mes!

No, realmente no, soy conocida porque he apoyado a varias chicas de certámenes de belleza, que me habían motivado a llevar esto a internet, y lo que comenzó como hobby por lo de la pandemia, terminó en algo maravilloso”.

¿Qué has aprendido de este oficio?

Que alguien que llega como una clienta se puede convertir en tu más grande amiga, y confidente, ya que en este medio he conocido a personas increíbles que me han ayudado a crecer humana y profesionalmente.

¿Cuántos años tienes dedicándote a este arte?

Diez años llenos de fantásticas experiencias, anécdotas, risas, lágrimas, las cuales han enriquecido mi vida lo que me alienta a continuar muchos años más.

Con las lluvias, llega también la temporada de hongos



Los detalles en ➡ https://t.co/i2PGgndlNC#Campo #Lluvias #Hongos pic.twitter.com/9naetZjSPm — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 11, 2020

¿Qué cualidades debe tener una buena técnica en uñas?

Círculos Celebridades festejan a su mamá

Creatividad e innovación combinada con una amabilidad incomparable ya que siempre he pensado que al cliente le debes mostrar tu mejor versión, pues la mayoría de clientas que llegan a nuestro salón llegan con estrés del trabajo, los hijos o alguna situación difícil que en ese momento estén atravesando y el estar en ocasiones más de una hora compartiendo con nosotros, sin duda alguna nos corresponde hacerles pasar un rato más ameno, a gusto y confortable.

¿Qué tiempo tardas diseñando uñas?

Dependiendo el modelo puede ser menos de una hora o ser hasta dos horas con las más elaboradas, para que luzcan radiantes.

¿Qué diseños haces?

Modernas, clásicas y vanguardistas.

¿Has realizado algún diseño extravagante?

Si, hubo una vez que me pidieron tipo Niurka, que medían casi ocho centímetros, pero se veían geniales, en Tlaxcala es algo no muy común esto, pero una clienta sí se animó.

Conoce más sobre su trabajo, síguela en Facebook como Ana Laura Rosas.

No dejes de leer:

Círculos Diseño y transformación | Consiente a tu cabellera

Círculos Belleza al natural