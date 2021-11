DJ’s tlaxcaltecas presentes en el Gran Premio de México 2021

El talento de dos DJ’s tlaxcaltecas estuvo presente en el Gran Premio de México 2021 de la Fórmula 1, pues las mezclas musicales de Sunday on Fire y Xelas sonaron en el circuito del Autódromo "Hermanos Rodríguez" de la Ciudad de México (CDMX).

Al respecto, Rubén Cuauhtle, conocido como Sunday on Fire , compartió con El Sol de Tlaxcala la experiencia que vivió el pasado domingo cuando tuvo la oportunidad de presentarme justo después de la carrera, contar con escenario lleno y tocar a la par del famoso DJ Kygo.

El joven de 22 años, originario de Contla de Juan Cuamatzi, pero que actualmente vive en San Luis Teolocholco, contó que el pasado domingo llegó al autódromo alrededor de las 9:00 horas para prepararse para su presentación, y que sintió mucha emoción al ver el lugar lleno de personas de distintos puntos del país y de otros países.

Nosotros como DJ’s tuvimos la oportunidad de ser invitados y eso es algo muy espectacular por toda la gente que llega y el ambiente que se vive, porque además se trata de una fiesta, la F1 es uno de los eventos más importantes del país por la proyección internacional que tiene, dijo.

Destacó que tuvo la oportunidad de presentar su espectáculo justo después de la carrera, una experiencia que calificó como única pues junto con su compañero Xelas se convirtió en uno de los dos primeros tlaxcaltecas en tocar en un evento de la F1.

Dijo que desde hace varios años se dedica a la producción de música y que eso le ha dado la oportunidad de trabajar con varios artistas de talla nacional, y que fue dentro de esos intercambios de trabajo y charlas que conoció al organizador de estas actividades, quien en septiembre del año pasado le hizo la invitación para participar en ese evento.

El DJ Sunday on Fire mencionó que mezclar música y ser escuchado en el Autódromo "Hermanos Rodríguez" fue una vivencia agradable, pues expresó que se acercó a él mucha gente para felicitarlo por su presentación y que incluso un joven de Colombia le agradeció por haberlo hecho pasar un momento muy agradable.

También me habló una señora de aproximadamente 50 años, quien se acercó hasta donde yo estaba, me abrazó y me felicitó y eso es una experiencia muy bonita, sobre todo porque la gente te agradece,finalizó.

