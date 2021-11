Dwhight Molina dejó su país para cumplir sus objetivos

Con tan solo 38 años de edad, Dwhight Molina es un ejemplo de que el trabajo constante equivale a alcanzar sus sueños, sin importar estar lejos de su país natal.

Su experiencia lo ha llevado a transformar la vida de más migrantes que buscan una oportunidad en Estados Unidos, México y Tlaxcala a través de sus servicios legales y de su libro titulado “Así prospera un inmigrante”.

Dwhight Molina, el venezolano que dejó su país para cumplir su sueño de emprendedor / Cortesía | Dwhight Molina

Aparte se ha vuelto un influyente de las redes sociales. En exclusiva para El Sol de Tlaxcala nos cuenta todo.

¿Cómo fue este proceso?

Fue muy triste ver cómo mi tierra se convertía en la antítesis de lo que un día soñé. Creo que ninguno que haya trabajado tan duro por sus posesiones se imagina que por factores externos podría perder todo en un santiamén, expresó.

En 2015, llegó a la ciudad de Nueva York ¿Qué recuerdas de esto?

Era como un espectáculo visual: todo estaba perfectamente alumbrado, los altos edificios y las enormes pantallas led se veían como estrellas parpadeantes en el cielo nocturno. Me sentí tan impresionado como Will de “El príncipe del rap”, cuando llegó a la casa de sus tíos en Bel-Air. ¡Todo me parecía asombroso!, manifestó Molina.

Se enfrentó al cambio cultural, comenzando por el idioma, una barrera importante al llegar a un nuevo lugar, pero para él fue un aliciente a dar lo mejor de él, así que se aplicó y adaptó a ese nuevo lugar.

Dwhight Molina es un empresario venezolano que debido al declive político, económico y social del país que lo vio nacer, se vio obligado a buscar oportunidades en tierras lejanas.

